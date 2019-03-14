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惡男撞死清大博士4月將服刑　毆打老父又持BB槍襲警

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▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

2016年撞死清大「物理奇才」林姓博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父；警方接獲胡父報案，到場時，胡家瑞持BB槍意圖攻擊，警方將他逮補依妨害公務罪移送；胡家瑞的毒蟲女友日前也因吸毒過量倒在街上，被警查獲毒品，這對男女朋友頻頻犯罪進出警局，令警方相當頭痛。

▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

在2016年間，胡家瑞撞死有「物理奇才」之稱的清大林姓博士生，2018年被依殺人等罪判刑18年，下個月（4月）準備入監服刑。13日上午11時許，胡家瑞父親打電話報警，指稱兒子與他爭執要毆打他，警方獲報到場，胡家瑞不但不配合，還從廚房拿出一把BB槍，作勢拉滑套並大聲叫囂意圖攻擊，警方立刻將他逮補，依妨害公務罪移送法辦。

另外胡家瑞的林姓女友，12日晚間6時許，在新北市新店區民族路，因吸毒過量倒臥路旁，巡邏警員見她口鼻有白色粉末，將她帶回偵訊；隨後她坦承吸毒，並在她隨身包包起獲毒品咖啡包5包、安非他命2包（7.9公克），K他命香菸2支，訊後依毒品罪移送偵辦。這對男女朋友相繼犯案頻進警局，讓轄區警方相當頭痛。

▼胡家瑞的林姓女友還吸毒過量倒臥路旁，被警逮補起獲毒品咖啡包及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：胡家瑞,物理奇才,清大

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