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想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！

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▲▼永慶房屋，房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋五不一沒有福利，讓同仁享受工作與生活平衡，獲得同仁大力支持。

圖、文／永慶房屋

你印象中的房仲是還拿著傳單守在路邊？還是超時工作，深夜店裡總是燈火通明？永慶房屋跟你想的不一樣，用獨創的「五不一沒有」終結房仲人的薪酸人生，近期推出的「五不一沒有」幸福貼圖短短幾周，吸引上百位同仁跟風，爭相拍照PO文炫耀，更引起同業私下打聽，這樣的幸福生活，真的是我們印象中的房仲業？


▲▼永慶房屋，房仲。（圖／永慶房屋提供） 

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▲「彈性工作8小時」制度讓同仁兼顧工作與生活超平衡！

根據永慶房屋統計，目前第一線經紀人的工時大幅下降超過20%，成交件數卻逆勢成長超過三成，離職率也創下新低。永慶房屋也大方分享，祕訣就在於落實「五不一沒有」! 永慶房屋「五不」就是，不需超時工作、不需拋頭露面、不需背著廣告板發DM、不需亂接案考核晉升不靠委託數，不需浪費生命等晚上10點開會，另外一沒有，就是每到颱風季節，在永慶房屋，只要政府宣布放假，永慶房屋同仁也不需上班。

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「員工與客戶是永慶房屋最重要的兩大軸心，有幸福的員工才有滿意的客戶，如永慶房屋近年推出的彈性工作8小時，終結房仲的高工時形象，就是以員工為出發的超優福利，絕非單一模仿可行，而是背後有完善的規劃設略，才能讓同仁兼顧工作與生活。我們將永慶房屋特有的『策略』、『系統』及『團隊』三大優勢落實，即時回應客戶需求，提升滿意度並運用科技工具讓同仁高效工作，幫助大家實現錢多、事少、離家近的夢想！」 

▲▼永慶房屋，房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶i+智慧經紀人早已揮別過去傳統房仲作業廣告板與街頭守現。

2018年初永慶房屋周周面試近百人，較去年同期成長約3成5，在面試者中有約七成談到彈性工作福利制度與其他房仲品牌不同，也是讓他來求職的主因。塗振宏經理表示：「求職者要來面試前，都會先了解公司的福利制度及工作內容，近期求職者對於彈性工作8小時、與保障前九個月每月5萬元的詢問度最高，也是讓他們安心加入的動力！」永慶房屋今年也將持續擴大展店，需要更多有服務熱情的人才加入i+智慧經紀人行列。

▲▼永慶房屋，房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶同仁颱風天不用去上班！不用亂接案！好幸福！

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關鍵字：房仲,永慶房屋,求職,轉職

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