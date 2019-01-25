求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密　永慶房屋的幸福職場

▲數位科技改變了傳統行銷手法，房仲經紀人不必在街頭發傳單，過著爆肝高工時生活。

圖、文／永慶房屋提供

快送平台崛起，小吃店都透過「手機app」做行銷了，你還背著廣告板當「三明治人」遊街發DM，做傳統耗時的行銷？！數位科技改變了傳統行銷手法，你以為房仲經紀人都還在站街角等客戶？過著爆肝、高工時生活？早會、夕會開不完，回家只能面對家人都睡了的寂靜房間…

獨家揭密「五不一沒有」幸福工作秘訣

深入主打「聰明工作、健康生活」的永慶房屋，發現「工作跟生活真的不用二選一！」永慶房屋的新時尚房仲經紀人，懂得過高品質生活，獨家揭密他們私藏的「五不一沒有」幸福工作秘訣，讓生活朝著夢想中的樣子邁進。

(1)不需朝九晚十爆肝 超時工作

永慶房屋的「彈性工作八小時」制度，讓經紀人可依照需求選擇上班時間，就算是下午上班也可以，透過排班方式，門市依然提供客戶從早到晚的服務，不受影響，經紀人也能保有自己的時間，彈性照顧家庭，或發展個人興趣，經營高質感生活。

(2)不需拋頭露面 街頭守現

你還以為仲介都要守在大樓門口、馬路街角？永慶i+智慧經紀人有公司豐富資料庫，科技大數據分析做後盾，客戶名單源源不絕，不需守在房屋現場，盲目尋找客戶。

(3)不需背著廣告板遊街 發DM

講求環保及數位溝通的現在，很多產業都不做發傳單的傳統行銷，永慶房屋也早就推動減紙化，經紀人只需智慧型手機、iPad在手，就能協助客戶買賣屋，不需要掃街、發名片及物件DM，更不需逐戶按電鈴，亂槍打鳥找機會。

(4)不需亂接案 考核晉升不用靠委託件數

新進的永慶房屋經紀人，不僅享有前九個月，每月五萬元的保障，能專心學習，而且沒有委託件數的壓力；每次與客戶的接觸，都是用真誠的心為客戶服務，不需擔心新接案件數不足，不能升等。

(5)不需浪費生命等晚上10點開夕會

永慶i+智慧經紀人的時間，花在服務客戶，做有價值的工作上，善用科技工具對焦，行程預排，團隊合作緊密、能互相補位，不需要晚上打完卡後還違法工作，撐到晚上9、10點開夕會。

(6)沒有別人放颱風假，我卻要上班的鳥事

永慶不僅打造「聰明工作、健康生活」的幸福職場，也在乎員工的職場安全，儘管服務業應秉持著服務精神，但遇上風雨交加的颱風天，特別是政府已公告「停班」放颱風假的日子，就該讓員工安心地在家防災，不會有讓員工冒著風雨趕上班的危險事發生。

▲永慶房屋新時尚仲介趙硯楠(圖右)，放假最大的樂趣就是騎著單車環島，沿著山路吹風、全台美景盡收眼底。

親身體驗永慶「五不一沒有」幸福工作秘訣的趙硯楠，是永慶房屋「聰明工作、健康生活」的代表之一！28歲那年，揮別低薪、爆肝、前景模糊的餐飲工作，加入永慶房屋兩年多來，徹底翻轉薪酸人生！現在他更懂得經營生活，休閒時光間騎單車，乘著風感受恬靜山林到壯闊港灣、濃綠田野到蜿蜒海岸，用心感受生活的價值與意義。

趙硯楠說：「有科技工具輔助作業，讓我能高效率服務，不用爆肝加班、不用守現、掃街發傳單，更不需要犧牲私人時間，晚上9點多還撐在店內等開夕會檢討！加入永慶讓不只有時間陪家人，還能每周都去騎單車了！台北劍中劍、風中劍是我口袋路線，最希望在永慶房屋五子登科，賺飽飽、吃好好，未來能帶著我愛的人，去環遊世界。」

▲趙硯楠（圖前中）與店裡夥伴感情深厚，大家互相支持、補位，在工作中找回熱情。

別再誤解房仲工作！

「太多人誤解房仲業務了！」永慶房屋人資部塗振宏經理表示：「你以為房仲經紀人要風吹日曬雨淋的守在房屋現場、要掃街發傳單?事實上，永慶房屋早就不做這些傳統仲介做的事！我們擁抱科技、運用資料庫及大數據分析，高效率工作，更實施彈性工作8小時，平日下班揪伴去運動、運用假期去環島，月月吃大餐，許多同事一年出國旅遊3、4趟。在永慶房屋不僅能完成五子登科的人生目標，更能盡情追求夢想，擁抱生活。」

▲享受高品質生活要先脫離低薪、高工時的魔咒，趙硯楠轉職永慶房屋，重新擁抱生活。

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