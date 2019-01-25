　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密　永慶房屋的幸福職場

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密 永慶房屋的幸福職場（圖／永慶房屋提供）

▲數位科技改變了傳統行銷手法，房仲經紀人不必在街頭發傳單，過著爆肝高工時生活。

圖、文／永慶房屋提供

快送平台崛起，小吃店都透過「手機app」做行銷了，你還背著廣告板當「三明治人」遊街發DM，做傳統耗時的行銷？！數位科技改變了傳統行銷手法，你以為房仲經紀人都還在站街角等客戶？過著爆肝、高工時生活？早會、夕會開不完，回家只能面對家人都睡了的寂靜房間…

獨家揭密「五不一沒有」幸福工作秘訣
深入主打「聰明工作、健康生活」的永慶房屋，發現「工作跟生活真的不用二選一！」永慶房屋的新時尚房仲經紀人，懂得過高品質生活，獨家揭密他們私藏的「五不一沒有」幸福工作秘訣，讓生活朝著夢想中的樣子邁進。

(1)不需朝九晚十爆肝 超時工作
永慶房屋的「彈性工作八小時」制度，讓經紀人可依照需求選擇上班時間，就算是下午上班也可以，透過排班方式，門市依然提供客戶從早到晚的服務，不受影響，經紀人也能保有自己的時間，彈性照顧家庭，或發展個人興趣，經營高質感生活。

(2)不需拋頭露面 街頭守現
你還以為仲介都要守在大樓門口、馬路街角？永慶i+智慧經紀人有公司豐富資料庫，科技大數據分析做後盾，客戶名單源源不絕，不需守在房屋現場，盲目尋找客戶。

(3)不需背著廣告板遊街 發DM
講求環保及數位溝通的現在，很多產業都不做發傳單的傳統行銷，永慶房屋也早就推動減紙化，經紀人只需智慧型手機、iPad在手，就能協助客戶買賣屋，不需要掃街、發名片及物件DM，更不需逐戶按電鈴，亂槍打鳥找機會。

(4)不需亂接案 考核晉升不用靠委託件數
新進的永慶房屋經紀人，不僅享有前九個月，每月五萬元的保障，能專心學習，而且沒有委託件數的壓力；每次與客戶的接觸，都是用真誠的心為客戶服務，不需擔心新接案件數不足，不能升等。

(5)不需浪費生命等晚上10點開夕會
永慶i+智慧經紀人的時間，花在服務客戶，做有價值的工作上，善用科技工具對焦，行程預排，團隊合作緊密、能互相補位，不需要晚上打完卡後還違法工作，撐到晚上9、10點開夕會。

(6)沒有別人放颱風假，我卻要上班的鳥事
永慶不僅打造「聰明工作、健康生活」的幸福職場，也在乎員工的職場安全，儘管服務業應秉持著服務精神，但遇上風雨交加的颱風天，特別是政府已公告「停班」放颱風假的日子，就該讓員工安心地在家防災，不會有讓員工冒著風雨趕上班的危險事發生。

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密 永慶房屋的幸福職場（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋新時尚仲介趙硯楠(圖右)，放假最大的樂趣就是騎著單車環島，沿著山路吹風、全台美景盡收眼底。

親身體驗永慶「五不一沒有」幸福工作秘訣的趙硯楠，是永慶房屋「聰明工作、健康生活」的代表之一！28歲那年，揮別低薪、爆肝、前景模糊的餐飲工作，加入永慶房屋兩年多來，徹底翻轉薪酸人生！現在他更懂得經營生活，休閒時光間騎單車，乘著風感受恬靜山林到壯闊港灣、濃綠田野到蜿蜒海岸，用心感受生活的價值與意義。

趙硯楠說：「有科技工具輔助作業，讓我能高效率服務，不用爆肝加班、不用守現、掃街發傳單，更不需要犧牲私人時間，晚上9點多還撐在店內等開夕會檢討！加入永慶讓不只有時間陪家人，還能每周都去騎單車了！台北劍中劍、風中劍是我口袋路線，最希望在永慶房屋五子登科，賺飽飽、吃好好，未來能帶著我愛的人，去環遊世界。」

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密 永慶房屋的幸福職場（圖／永慶房屋提供）

▲趙硯楠（圖前中）與店裡夥伴感情深厚，大家互相支持、補位，在工作中找回熱情。

別再誤解房仲工作！
「太多人誤解房仲業務了！」永慶房屋人資部塗振宏經理表示：「你以為房仲經紀人要風吹日曬雨淋的守在房屋現場、要掃街發傳單?事實上，永慶房屋早就不做這些傳統仲介做的事！我們擁抱科技、運用資料庫及大數據分析，高效率工作，更實施彈性工作8小時，平日下班揪伴去運動、運用假期去環島，月月吃大餐，許多同事一年出國旅遊3、4趟。在永慶房屋不僅能完成五子登科的人生目標，更能盡情追求夢想，擁抱生活。」

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密 永慶房屋的幸福職場（圖／永慶房屋提供）

▲享受高品質生活要先脫離低薪、高工時的魔咒，趙硯楠轉職永慶房屋，重新擁抱生活。

延伸閱讀：

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

看好房市　永慶房屋雙北展店24家　全台達130家新店

我要參加面試！

小鮮肝選對工作樂領5萬x9個月！蘇鵬升在永慶房屋找到幸福
 

ET快訊
他忘記拿太空包下車…幾天後資深菇農讚嘆「台灣農業重大突破」
老闆半夜傳訊「別打混」！超商大夜店員一句神回　老闆踢鐵板

關鍵字：永慶房屋,求職,職場,房仲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北市十大熱門社區　最低只要3字頭可入手

房仲唯一連莊！永慶房屋專利「實境找房」服務　獲數位奇點獎

彭于晏、張鈞甯超帥氣搶先體驗全新adidas W.N.D.風衣夾克

年菜越吃越胖！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密　永慶房屋的幸福職場

「我喜歡我會自己買！」楊紫瓊在《亞洲富豪》戴的超大顆祖母綠戒是自己的

不看沒事，一看停不下來！Netflix《蒙上你的眼》打破觀賞紀錄

比超商還狂「抽332萬保時捷」！全聯福袋全台限量11萬個

高雄人最有愛！小7零錢捐30年累積26億元　可疊5106棟101大樓

秀泰生活進軍北高雄　20個影廳設備主打「全台最高級」

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

彭于晏、張鈞甯超帥氣搶先體驗全新adidas W.N.D.風衣夾克

年菜越吃越胖！滷蹄膀、佛跳牆油到爆　營養師曝「濃茶」解膩

求職必看攻略：「五不一沒有」關鍵揭密　永慶房屋的幸福職場

「我喜歡我會自己買！」楊紫瓊在《亞洲富豪》戴的超大顆祖母綠戒是自己的

不看沒事，一看停不下來！Netflix《蒙上你的眼》打破觀賞紀錄

比超商還狂「抽332萬保時捷」！全聯福袋全台限量11萬個

高雄人最有愛！小7零錢捐30年累積26億元　可疊5106棟101大樓

秀泰生活進軍北高雄　20個影廳設備主打「全台最高級」

只剩這5款飲品能點小杯了！星巴克調整產品結構原因曝光

上網辦年貨　高CP值安格斯超大包NG牛肉人氣最高

台北神級水餃店CP值超高　渾圓飽滿內餡超多汁

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

信用卡刷不過惱羞！ 2女竟「摔吸管+爬櫃台」　大鬧美食街

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

手排愛好者有福了！小改款馬自達MX-5可望在台導入手排版本

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

信義區最潮運動場現身新光三越A11　屋頂籃球場、LIVE音樂舞台網美瘋打卡

13.8萬學測考生出動「走廊猛K祕笈」　學生5科全考：多保障

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

Netflix《蒙上你的眼》打..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

一張「神級卡」旅遊賺現金　日、..

線上電玩展優惠狂　Switch..

抽保時捷！全聯福袋限量11萬個

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

五不一沒有揭密永慶房屋的幸福職..

星巴克只剩這5款飲品能點小杯了

巨大版「樂高車站」現身統一時代

網連署救焦糖奶茶　麥當勞回46..

全家開洗衣店了！洗衣30分19..

秀泰進軍北高雄　開20廳電影院

2019才過22天..就有12..

更多熱門

相關新聞

隆乳讓業績翻倍　造就醫美一條街！

整型、愛美風潮席捲台灣，台北東區，全盛時期就有近40間醫美診所，如今這陣風潮也席捲到同樣為精華地段的高雄漢神巨蛋商圈，高雄博愛路短短的1.8公里就有11間。房仲業者表示，愛美是女人的天性，而醫美診所主攻「精華地段」，主要也是因為醫美屬於「高消費」行為，所以台北、高雄才會在個別的精華區造就「醫美一條街」的盛況。

暖冬旅遊發威　住宿業徵才月薪上看65K

自尊心高把事情做成了也把路走絕了

女童噴槍案急診現場　母下跪、父自責：對不起

特戰狼脫衣洗劫女房仲　判刑定讞

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面