侯友宜三重體驗手工墨條銅鑼　贈匾慈惠宮感謝公益付出

▲ 具有「國寶黑手」封號的「大有製墨」陳嘉德師傅（右2）。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜14日前往三重，拜訪具有「國寶黑手」封號的「大有製墨」陳嘉德師傅，以手工銅鑼聞名全台的「三重銅鑼廠」，並且現場體驗揉墨。侯友宜表示，接下來將請文化局擔任媒合平台，協同教育局推廣導覽觀光等體驗活動，讓珍貴的傳統手工藝可以世代流傳。

大有製墨廠當家老師傅陳嘉德，是國內碩果僅存的手工製墨行家之一。10坪不到的工廠所生產出的墨條，延續台灣傳統手工製墨業的技藝，陳嘉德更獲得第10屆中華文化藝術薪傳獎「民俗工藝獎」的肯定。

▲ 具有「國寶黑手」封號的「大有製墨」陳嘉德師傅，交棒給兒子陳俊天後，大有製墨廠也積極開拓電商平台。

加入麝香松煙墨，更是李奇茂等國寶書畫大師指定墨條。交棒給兒子陳俊天後，大有製墨廠也積極開拓電商平台，並在募資平台「嘖嘖」推出與百年筆墨專家林三益合作的筆墨書寫套組，為老店注入新生命。

陳嘉德表示，傳統製作的松油煙墨條磨墨相對費時，卻能使書法作品線條增色，並長久保存，大量生產的墨汁成本較低，但多是化學原料製作，使用上省時，但反而無法磨練心性。侯友宜也在陳嘉德指導下，體驗制墨過程中的「揉墨」，並且邀請陳嘉德到新北市全國書法比賽現場展示墨條，讓有興趣的參賽者或陪同家長欣賞與選購。

▲「三重銅鑼廠」是新北老字號銅鑼廠。

第二站的三重銅鑼廠，則是新北老字號銅鑼廠，目前由第二代潘則榮與潘則耀兄弟管理經營，獲頒新北市傳統藝術藝師的銅鑼藝術家吳宗霖，就是在廠內跟隨潘氏兄弟的父親習藝15年，才漸漸掌握製作銅鑼的訣竅而出師。

潘氏兄弟表示，銅鑼製作過程繁複需不斷調整音色，必須依靠師傅的技術及經驗才能讓銅鑼發出完美聲音，但隨著時代變遷及節慶型態改變，銅鑼製作工藝也面臨逐漸失傳的困境。

侯友宜說，市府應該結合各局處資源，協同區公所與里長的力量，規劃教育推廣活動，把地方具有特色的傳統手工技藝納入國家文化記憶庫，讓民眾更了解臺灣傳統技藝，並將藝師們的精湛技藝傳承發揚成為新北耀眼的藝術亮點及文化創意產業的基礎元素。

最後侯友宜則是前往主祀蘇府王爺的三重慈惠宮參拜。除了主祀的蘇府王爺，慈惠宮後殿也奉祀分靈自鹿港鳳朝宮的「南天門夫人媽」，二樓則有觀世音菩薩、神農大地等傳統神祇，是三重地方重要信仰中心。慈惠宮每年賑濟三重北、南兩區12個里的低收入戶家庭，每戶300元禮金、白米、油以及麵條等物資投入宗教公益慈善，因此市長侯友宜特地致贈「神威顯赫」匾額感謝寺廟付出。

▲ 三重慈惠宮主祀蘇府王爺，新北市長侯友宜贈「神威顯赫」匾額感謝寺廟付出。