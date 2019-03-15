同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」





▲挺同方希望各黨立委莫支持違憲法案。此為2018年同志大遊行資料照。（資料圖，／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院會中逕付二讀；然而由國民黨立委賴士葆代反同團體「下一代幸福聯盟」提案的「公投第12案施行法」草案，也在15日院會中逕付二讀。針對「公投第12案施行法」草案逕付二讀，挺同方呼籲各黨立委「莫支持違憲法案，儘速完成大法官交付之同婚修法」。

挺同方「婚姻平權大平台」15日發聲明指出，對於「公投第12案施行法」的提出與通過一讀，深感寒心。縱觀這部法案全文，與大法官第748號解釋中所指示「婚姻自由之平等保護」的意旨大相逕庭。此草案竟以目前民法上已經存在的「家屬」制度冠上「同性」二字，而拒絕讓同志擁有互為「配偶」的婚姻關係，不僅明顯違憲，也違反公投提案人所承諾的公投不得牴觸釋字748之婚姻自由，更將出現日前親屬法學者鄧學仁於報紙投書所指，將會產生兄弟、姊妹這類「同性」「家屬」與「同性家屬」扞格的混亂狀態。

▲立法院會5日審「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，國民黨團抗議同婚專法。（資料圖／記者蔣婕妤攝）

聲明提到，立法院在正式二、三讀前，法案將會進行協商。在此盼各位委員，能夠以符合憲法、符合公投主文的行政院版草案為本，切勿因有心人士刻意羅織謊言與假新聞，煽動、惡意利用台灣善良民眾對於同志的不理解所造成的恐慌，在未來造成台灣家庭與親屬體系的混亂。

「婚姻平權大平台」的聲明表示，更要提醒各位委員，應加速修法腳步，讓台灣社會可以盡快擺脫這段時間以來，有心人士惡意造成的傷害與紛爭。從過去各國修法的歷程來看，讓紛爭止息的最好方式，就是儘速修法讓同志可以順利結婚，讓生活在台灣的同志可以真正地融入台灣社會。

提出「公投第12案施行法」草案的反同方「下一代幸福聯盟」則提出「七大理由反對行政院同婚法案」，認為行政院同婚專法「公然違反公投法」、「違反最新公投民意」、「大玩文字遊戲，愚弄人民」、「為大法官濫權背書，司法亂政恐成常態」、「部份立法委員自甘墮落，違法違憲」、「選舉考量凌駕民主法治」、「公投直接民權被踐踏」，再次呼籲執政黨，勿為了一時的選舉操作，而犧牲台灣的民主。

▼反同團體抗議同婚專法。（資料圖／記者蔡浩祥攝）