快訊／「反同專法」逕付二讀　與政院專法併案協商

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿、蔡浩祥／台北報導

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，本月5日在立法院會中逕付二讀。下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，15日院會已逕付二讀，未來將與政院版專法併案協商。

政院版同婚專法草案在本月5日送入立院後，完成逕付二讀，立法院長蘇嘉全將召開朝野協商審查。不過，由於正反兩派未達成共識，賴士葆代表反同團體提出《公投法第12案施行法》草案，民進黨立法院黨團也將全案逕付二讀，直接在朝野協商討論。

根據時間推算，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案可望在下月5日逕付二讀後，經過1個月法定協商期，最快4月上旬就能二、三讀，在大法官設定的5月24日期限前，一定來得及讓專法通過。

▲反同團體抗議同婚專法，控告行政院長蘇貞昌瀆職。（圖／記者蔡浩祥攝）

政院版草案共有27條條文，若順利通過，施行日期為5月24日；幸福盟版草案則有17條條文，如果通過立法，施行日期為公布後半年實施。

其實，兩版本草案相比，第1條就可看出最大不同。政院版是依司法院釋字第748號解釋意旨，達成婚姻自由的平等保護，使相同性別二人之永久結合關係獲致法律承認。

而幸福盟版本則規定，創設非婚姻之其他制度，「以婚姻以外的其他形式」，保障同性別兩人經營永久共同生活關係，成立同性家屬關係，以落實其組織家庭權利。