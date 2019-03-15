　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「反同專法」逕付二讀　與政院專法併案協商

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼農田水利會組織通則審查,廣泛討論,蘇嘉全。（圖／記者季相儒攝）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿、蔡浩祥／台北報導

攸關同婚權益的行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，本月5日在立法院會中逕付二讀。下一代幸福聯盟等反同團體則提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，15日院會已逕付二讀，未來將與政院版專法併案協商。

政院版同婚專法草案在本月5日送入立院後，完成逕付二讀，立法院長蘇嘉全將召開朝野協商審查。不過，由於正反兩派未達成共識，賴士葆代表反同團體提出《公投法第12案施行法》草案，民進黨立法院黨團也將全案逕付二讀，直接在朝野協商討論。

根據時間推算，「司法院釋字第748號解釋施行法」草案可望在下月5日逕付二讀後，經過1個月法定協商期，最快4月上旬就能二、三讀，在大法官設定的5月24日期限前，一定來得及讓專法通過。

▲反同團體抗議同婚專法，控告行政院長蘇貞昌瀆職。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲反同團體抗議同婚專法，控告行政院長蘇貞昌瀆職。（圖／記者蔡浩祥攝）

政院版草案共有27條條文，若順利通過，施行日期為5月24日；幸福盟版草案則有17條條文，如果通過立法，施行日期為公布後半年實施。

其實，兩版本草案相比，第1條就可看出最大不同。政院版是依司法院釋字第748號解釋意旨，達成婚姻自由的平等保護，使相同性別二人之永久結合關係獲致法律承認。

而幸福盟版本則規定，創設非婚姻之其他制度，「以婚姻以外的其他形式」，保障同性別兩人經營永久共同生活關係，成立同性家屬關係，以落實其組織家庭權利。

ET快訊
吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友看到嚇傻
李宗泫全認了「看淫片討女人玩玩」　道完歉卻說：不退演藝圈
ETtoday記者人大閉幕提問　李克強：31條落實後還會有「
紐西蘭基督城槍擊至少9死　槍手闖多座清真寺掃射

關鍵字：同婚,專法,立法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／綠優勢表決！同婚專法草案逕付二讀　524前通過

分析／台南立委補選三腳督　韓流、投票率、棄保是決勝關鍵

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

捲入國民黨內鬥？柯文哲：活在世界上一定會牽扯來牽扯去

韓流拼彰化立委補選　柯呈枋超期待「佳芬來加分」

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

16日啟程訪美　柯文哲自爆美國曾問「有沒有要選總統」

「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

分析／台南立委補選三腳督　韓流、投票率、棄保是決勝關鍵

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

捲入國民黨內鬥？柯文哲：活在世界上一定會牽扯來牽扯去

韓流拼彰化立委補選　柯呈枋超期待「佳芬來加分」

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

16日啟程訪美　柯文哲自爆美國曾問「有沒有要選總統」

「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

被蔡正元「夢幻組合」韓王配　王金平：我自己努力較重要

分析／台南立委補選三腳督　韓流、投票率、棄保是決勝關鍵

猿征羅德／王柏融將來訪羅德　陳冠宇：他笑容滿面很OK

桃園「房市二哥」房價翻轉　9個月內回升一坪2字頭

趙哥遲到先跪了！何妤玟晚6小時「抱假嬰兒」現身⋯理由全場笑翻

台鐵電纜線槽疑外力火源大誤點　掀開蓋板驚見「整個都燒掉」

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

史上最大1.5噸毒品被查獲　檢警海關「等嘸人」北上台中逮人

「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑噴：屠龍勇士？

北一女正妹帶路、蔡英文獻聲　2019「城南有意思」形象影片曝光

錢關難過想共赴黃泉夫死妻活　妻遭「加工自殺」起訴

政治熱門新聞

韓冰貼心3舉動 　他：韓國瑜了..

黃光芹哽咽閃辭　韓國瑜回應了

呱吉挺進北市議會感慨　「台派的..

吳敦義：若韓當總統，對得起高雄

快訊／「反同專法」逕付二讀！

阿諾不來　他：韓國瑜負面聲量破..

選前之夜！余天藝人牌　鄭世維4..

王世堅：韓冰是國民黨地獄裡面的..

政院拍板修刑法　3人以上為「聚..

快訊／高雄市新聞局證實「魔鬼阿..

騰訊來台　鄭運鵬：馬化騰穿軍裝..

雞排妹形容韓國瑜像直銷　網讚「..

吳子嘉分析民進黨戰略：對手不是..

黃光芹提告網友　李佳芬「為母心..

更多熱門

相關新聞

外交部：台北、北馬其頓4月起免簽延長1年

外交部歐洲司長姜森14日表示，台灣與北馬其頓共和國將從4月1日起，正式延長雙方國民免簽證待遇一年，到明年3月31日止。

立院初審通過：軍校軍事訓練時數可折抵兵役

藍委訂笑氣　30分就送到稱「調理用」

撇普悠瑪報告「震怒說」！林佳龍：我是心痛

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

貝克漢被惡整變臉！中斷錄影「真實反應」被推爆

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

釣蝦拉到3公斤「海中鑽石」！他秒賺3萬爽翻

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面