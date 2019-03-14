拒為政策背書　幸福盟籲教育部落實公投結果「勿於國中小實施同志教育」

▲幸福聯盟呼籲教育部應立即依公投結果發函停止國中小教授同志教育，並廢止相關法令及行政規定 。（圖／幸福盟提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（14日）召開「性別平等教育法施行細則第13條修正草案諮詢會議」，對此，下一代幸福聯盟發表聲明，公投已是全民共識，超過708萬公民決定國中小不應實施同志教育，公投三個月後，教育部不但沒有落實公投，竟還找來同運團體召開諮詢會議，認為教育部應立即依公投結果發函停止國中小教授同志教育，並廢止相關法令及行政規定。

幸福盟指出，勿以多元性別、多元情慾等概念及議題偷渡同志教育，教育部應儘速修法刪除《性別平等教育法施行細則》第13條之「同志教育」，此外，也應對於國民中小學全面檢視、刪除，依《性別平等教育法施行細則》第13條所謂之同志教育所發展之「課綱指標」、「課程設置」、「活動設計」及「教材內容」，包括性別光譜、多元性別、變性、男與男、女與女等不適齡之內容。

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▲高雄市家長聨盟表示，不排除邀集立委提告教育部瀆職，浪費納稅人血汗錢，開這個吵吵鬧鬧沒有意義的會議。 。（圖／幸福盟提供）

幸福盟也說明，教育部應採納《幸福盟之修正草案版本》，納入「性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」，與情感教育和性教育一起成為課程主軸，來打造真正的友善校園。

高雄市家長聨盟也與幸福盟一同發表聲明表示，教育部口口聲聲尊重第11案公投結果，700多萬民意要求「國中小不應實施同志教育」，選後三個月卻一直沒有明顯的動作，在幸福盟與家長聯盟邀集立委要求下， 總算召開「性平法施行細則修正研討」相關會議， 卻是「 請鬼拿藥單」， 大量浪費公帑，邀集「各同運團體」與會諮詢，甚至也自提修正案想「換湯不換藥」的翻案。

高雄市家長聨盟表示痛心疾首，更表示，不排除邀集立委提告教育部瀆職，浪費納稅人血汗錢，開這個吵吵鬧鬧沒有意義的會議，目前高雄市家長聯盟即刻推動 高雄市議會提案「性平教育自治條例」，「這是因為官逼民反」，面對不尊重民意的政府，高雄市家長聯盟呼籲全國各地的家長團體推動各地區性平教育自治條例。

