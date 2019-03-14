異性戀家庭和團體也挺同　反問賴士葆：請問我要怎麼教小孩？

▲身為異性戀的「親子共學團」代表人小熊，出面力挺同志家庭，反問賴士葆：我要怎麼教小孩？（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

立法委員賴士葆等人在日前為反同方提出《公投第12案施行法》草案，將在明（15日）進行一讀，今（14日）台灣同志家庭權益促進會站在立法院前，請賴士葆撤回提案，除了同志家庭出面訴說處境，也有異性戀的代表團體、家長出面力挺。親子共學團代表人小熊就說，「其實同性伴侶組成的親職，對孩子來說並不影響感受到愛的能力，要做好親職工作與性別無關，而是與願不願意學習成為好的家長、願不願付出愛有關。」

「社團法人台灣親子共學教育促進會」代表發言人小熊說，她本身是一位異性戀，不過在親子共學團裡面，也有好幾戶同志家庭一起成長，但為什麼這300多戶家庭今天沒有站出來一起爭取權益？是因為他們仍有工作、孩子也要去上學，「如果今天的社會氛圍是這樣，他們怎麼有辦法出櫃、替自己爭取？」他們可能會擔心失去工作，或受到其他不友善的指點。

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小熊透過許多同志家庭也發現，無論是兩個爸爸、兩個媽媽，這些親職角色對孩子而言，「並不影響孩子們感受到愛的能力。」

她強調所謂「親職」的工作，並不是一定由一個爸爸和一個媽媽來組成，遵從著爸爸做什麼工作、媽媽做什麼工作，不是這樣子的。親職工作「並不是性別角色的扮演」，而是建立在愛、互信與責任上。

▲小熊說，無論是兩個爸爸、兩個媽媽，這些親職角色對孩子而言，「並不影響孩子們感受到愛的能力。」



她認為台灣的性平教育也需要更多努力，尊重我們社會更多元的組成，然而賴士葆委員等人所提出的法案，不僅沒有尊重，甚至充滿歧視與限制，讓她也氣憤反問「請問賴士葆委員，我要怎麼教小孩？」她呼籲賴士葆委員撤簽法案，「作為立法委員，卻罔顧人民的基本平等人權，這叫做民主倒退。」

台灣同志家庭權益促進會副理事長蔡尚文也提到，按照立法院的議事規定，法案在一讀之前，只要提案委員同意就能撤回，因此他請求賴士葆委員在最後期限前「高抬貴手」，撤簽法案，「希望委員能秉持良心。」「我們相信很多立委們因為不瞭解同志家庭而害怕，因為害怕而有所排斥，所以我們會不斷走上街頭，讓大家看到同志家庭面臨的真實處境是什麼。」

然而賴士葆向媒體表示，「謝謝指教，一切按照程序來，立法院為合議制，有不同意見都可以共同討論。」