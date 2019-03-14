陸委會：大灣區削弱香港、澳門「獨特地位恐變質」

▲大陸全國人大代表、海協會長張志軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸全國人大常委、海協會會長張志軍日前指「今日香港，明日台灣」是台獨抹黑一國兩制、阻撓統一的伎倆。對此，陸委會副主委邱垂正表示，「大陸資訊不流通、不自由，陸委會表達同情，希望中共官員多多翻牆，廣泛了解外界對港澳情勢，以及大灣區的評價。」

邱垂正指出，香港移交給中國大陸已經21年，中共不斷侵蝕香港的民主、自由、人權、法治，強化一國，而弱化兩制，以至於香港人民對一國兩制的信心不斷下降，國際社會也擔憂，香港不同於中國大陸的獨特地位將變質。

「中共對於相關情勢、民心所向，以及各界觀感的認知總是異於常人，將輿論的擔憂，扭曲為抹黑，更是自欺欺人。」邱垂正強調，各界普遍擔憂粵港澳大灣區會模糊一國兩制的界線，中共藉由吸納港澳的資金人才優勢等要素，進而削弱港澳原有的競爭力，未來港澳恐將無異於中國大陸的一般城市，「中共妄想將大灣區視為一國兩制的宣傳樣板，苦怕也會徒勞無功。」

邱垂正還說，對於大陸資訊不流通，不自由，陸委會表達同情，「我們希望中共官員多多翻牆，廣泛了解外界對港澳情勢，以及大灣區的評價，才不會一再自限於幻想，及誤判的窘境。」

邱垂正並提到，全國政協開會期間，大陸通過包含習五條的政治決議，其目的在於併吞台灣，消化中華民國的政治意圖，「台灣民眾堅決反對，蔡總統也於11日召開國安會議，提出七項指導綱領，我政府各部門將依據指導綱領，具體反制中共圖謀，團結國人捍衛中華民國主權，及台灣民主自由。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）