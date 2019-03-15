陸人大會議今閉幕　表決通過《外商投資法》2020年實施

▲第十三屆人大會議閉幕現場，大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／央視）

記者丘秝榕、曾俊豪／北京－台北聯合報導

大陸第十三屆全國人大第二次會議15日早上9點舉行閉幕，大陸國家主席、中共中央總書記習近平出席。閉幕會後，國務院總理李克強將會見中外記者並答記者問。備受外界矚目的《外商投資法》也在閉幕會表決通過，預計將於2020年1月1日起上線實施。

根據了解，大陸十三屆全國人大二次會議上午9時舉行閉幕會，將表決各項決議草案、法律草案和決定草案。習近平等黨和國家領導人出席。

據《新京報》報導，《外商投資法》草案在審議後有7處將作修改，除了修訂部分字眼外，草案也將新增一條，規定政府行政機關及工作人員要為外國投資者、外商保守商業機密，不得向他人透露，違者將被處分甚至追究刑責。

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人大閉幕會中，針對審議法案作出多項表決，包括表決第十三屆全國人大第二次會議關於政府工作報告的決議，該決議以2,945票贊成，0票反對及3票棄權獲通過；《外商投資法》草案，以2,929票贊成，8票反對及8票棄權獲通；另外，會中也通過，最高人民法院工作報告、全國人大常委會工作報告、2019年中央預算等項目。

閉幕會後，大陸國務院總理李克強將會見中外記者並回答記者提出的問題。