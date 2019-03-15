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5G+AI+IOT「萬物互聯」成歷史機遇？　雷軍：小米會把握住

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▲▼小米,雷軍,兩會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲小米董事長雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

全國人大代表、小米董事長雷軍15日在第十三屆全國人大二次會議第三場代表通道的採訪中表示，5G在務聯網領域，如智能家居、車聯網、無人駕駛等領域都有廣闊前景，「『5G+AI+物聯網』是非常熱門的方向，『5G+AI+IOT』是下一代的超級互聯網」。他提到，5G+AI+IOT是歷史新機遇，把握歷史機遇，「小米下了很大的功夫」。

雷軍表示，「5G+AI+物聯網」是非常熱門的方向，他認為「5G+AI+IOT」是下一代的超級互聯網。雷軍說明，小米在物聯網領域的儲備十分豐厚，「其目前連接的設備超過1.3億台，已經成為全球最大的消費類物聯網公司。」

他說到，「萬物智慧互聯」（AI與IOT，小米稱為AIOT），「是一個歷史新機遇，所以把握5G在AIOT領域的歷史機遇，小米下了很大的功夫。」

雷軍提到，小米內部成立集團級的質量委員會，在公司內部推動質量變革，做了大量工作以後，提升了內部的質量水準，「去年年底，公司獲得了中國質量協會的質量技術一等獎，甚至還打破了手機行業12個月的質保慣例，今年開始試點18個月的質保。」

他說明，在會議中，他準備了三個提案，其中有一個是推動商天立法，「航天是整個高科技的制高點，中國試行天大國，要加速《航天法》的立法；同時要運用民營企業體制機制的優勢，加快科技創新。」

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,雷軍,小米,5G,互聯網,物聯網

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