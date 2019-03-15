蓮蓬頭放陽台！她看房見「奇葩浴室」傻眼　網笑曝房東「超暗黑陰謀」

▲ 春光要外洩了啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

這是什麼設計啦！一名在大陸工作的女網友表示，日前尋找新的租屋處時，看到一間套房的陽台竟然被改造成「浴室」，直接架設了蓮蓬頭要她在那邊淋浴，旁邊貌似也沒有加裝窗戶和簾子等遮蔽物，相當赤裸。貼文一出也掀起網友討論，不少人都擔心「冬天會冷死」，還有人表示其實「房東就住對面」，根本超暗黑陰謀。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中貼出3張照片，她表示自己在大陸工作，最近覺得隔壁房客太吵讓她想要搬家，看房的過程中看到一個奇葩的設計讓她忍不住上網分享。只見圖中的陽台竟設置了蓮蓬頭、洗手台和梳妝鏡，旁邊貌似也沒有其他遮蔽物，等於把陽台當成浴室，直接讓「春光」外洩，讓她傻眼大呼「我是要穿著泳衣洗澡嗎......。」

請繼續往下閱讀...

網友看到這神設計都笑翻，不少人表示洗澡時應該會很熱鬧，其他人則開玩笑說這其實是陰謀，「我覺得房東住在對面大樓」、「難怪對面的房屋都客滿」、「可以正常洗澡但是可能要先蒙面」、「國王的牆」、「都不會浴室潮濕耶」、「颱風來了可以省水欸」、「冬天會冷死吧」、「風景不錯」、「這景觀台吧」。

▲雖然有隱形鐵窗，但對面住戶還是看得到啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原po事後也補充，陽台外的細線是高樓層都會加上的「隱形鐵窗」，防止房客不慎摔下去或是跳樓；至於很多人說有看到窗簾拉繩，她表示應該不是她眼殘。

其實去年台中也有間5坪套房的陽台被當成浴室使用，雖然有安裝窗戶，不過遮蔽性還是不太夠，上大號時一抬頭就能和對面鄰居打招呼。房間每月租金雖然只要4000元，但還是讓看房的民眾無法接受，只好另尋下一間房子。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！