Android用戶注意！250款防毒程式近7成根本不安全

▲AV-Comparatives近期針對Play Store上250款防毒程式進行測試，結果僅有23款能夠真正完全防護手機。（圖／翻攝 avast）

科技中心／綜合報導

Android可說是目前最廣為人用的作業系統之一，但其安全性相較與iOS仍略顯不足，許多使用者為了維護安全，會選擇在手機裝安裝防毒應用程式，不過據評測機構實測的結果發現，在Google Play Store上架的250款Android版防毒程式，有高達7成根本不夠力。

獨立評測機構AV-Comparatives近期針對Play Store上250款防毒程式進行一系列測試，結果發現，僅有23款能夠真正完全防護手機，其他的應用程式不是安全性不佳就是根本沒有防護力。該機構採用因斯布魯克大學（Universitat Innsbruck ）合作開發的自動化流程，以真正的Android設備取代模擬器進行檢測，以確保準確度，並將2000款含有病毒的惡意程式丟入手機中進行測試，檢測結果顯示，僅有不及10分之1的防毒程式能完全檢測出這些惡意程式，有超過3分之2的防毒程式偵測出惡意程式的比例甚至不到30%。

在這250款受測試的防毒應用程式中，僅有14.8%可以偵測出99%以上的惡意程式，僅有80個應用程式能檢測出30%以上的惡意程式，這意味著該應用程式只能算上基本有效。換句話說，有170個受檢測的防毒應用程式偵測到病毒的機率低於30%，AV-Comparatives認為，這樣的防毒程式不安全且無效。

在這250的防毒應用中僅有23款能100%偵測出惡意程式，值得一提的是，由台灣軟體公司趨勢科技所開發的防毒應用「行動安全防護與防毒」（Mobile Security & Antivirus）就是其中的一員，該防毒應用的惡意程式偵測率達100%。

▼250款Android版防毒程式安全檢測結果。（圖／截自AV-Comparatives）