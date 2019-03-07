學生課間訊息不斷　Android聯合創始人：我擔心我創造的這個世界

▲已有許多科技公司高管警告，社群媒體會對青少年的成長造成負面影響。（示意圖／達志影像）

科技中心／綜合報導

作業系統Android的聯合創始人米納爾（Rich Miner）表示，他擔心「我創造的這個世界」及其對年輕人所造成的影響。

米納爾稍早前在推特轉推一張照片並表示，「我擔心我創造的這個以智慧型手機為中心的世界及其對青少年成長的影響。他們從小在這個世界中長大，或許他們會認為事情原本就是這樣。」

這則貼文是轉推了一張由紐約時報記者Katherine Rosman發布的照片，照片中是一名老師紀錄學生在課堂間收到的訊息通知數。圖中羅列著臉書、Snapchat、電子郵件、訊息及Instergram等，下方則有數條畫線紀錄，其中又以訊息畫線最多。

Android於2003年10月由米納爾及其3名同夥創建，隨著智慧型手機的普及，該作業系統如今已成為全球第一大作業系統。2007年Google收購了Android，隨後米納爾於2009年離開Android部門，並開始在Google風險投資部門工作，並於2014年離開Google。

事實上，米納爾並非第一位警告科技可能為年輕人造成負面影響的Google前高階主管。前Google設計倫理學家哈里斯（Tristan Harris）去年披露了矽谷的「老虎機策略」，該策略目的是操縱手機使用者不斷查看自己的手機並與應用程式戶動。他稱社群網站讓用戶不斷更新內容、期待新消息，這种做法跟一次次按壓賭場里的老虎機操縱杆沒什么不同。

去年，Google研究人員發現，應用程式的「觸發、行動、獎勵」模式，可以讓使用者不停檢查自己的手機，也因此造成所謂手機成癮。

包括曾參與草創初期的臉書首任總裁帕克（Sean Parker）等其他科技高階主管也擔心社群媒體對兒童的影響。2017年臉書引述密西根大學的一項研究指出，被動查看社群網站的訊息會使用戶的情緒變得很糟糕。該研究發現，那些隨機被要求在臉書閱讀10分鐘訊息的學生結束一天後的情緒，會比那些與朋友交談或在網路上發文的學生感覺更不好。