Google快改進！盤點Android作業系統5大缺點

▲Android近年來發展快速，設計新的UI並導入許多獨特的功能及優化，不過仍有許多問題有待改進。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Android近年來發展快速，設計新的UI並導入許多獨特的功能及優化，不過仍有許多問題有待改進。科技網站Android Authority列出5大期望Google能盡快改善的Android缺點。

1. 更好的手勢

蘋果、Motorola及OnePlus等原始設備製造商都已開始設計自己的手勢，Google也是，Android Pie的推出為Android操作系統帶來了原生的手勢，聽起來很棒，但使用起來卻非常糟。Android Pie的手勢實際上並未釋放任何螢幕空間，下方的工具列仍會存在，它甚至還保留了虛擬的返回鈕。

2. 長截圖、螢幕錄影

Google尚未在Android原生系統中添增這些功能，不過因為Android是全然開放的系統，像OnePlus、華為及三星等設備製造商都會在其中添增長截圖、螢幕錄影的功能。雖然使用Android原生系統可透過第三方應用程式完成，但若原廠能提供類似功能，使用體驗必然會更好。

3. Google Feed應該出現在手機上

HTC及三星都會設計自己的動態牆面，這些版面旨在令使用者一目了然所有資訊，但第三方資訊面板往往會佔據不少手機記憶體。事實上，Google本身就有不錯的「Google Feed」資訊面板，它設計整潔並包含所有使用者需要的訊息，也不會大量佔據手機記憶體，若能將這項功能直接融入現在的Android手機，那就再好不過了。

4. 進階的應用程式權限

Android應用程式權限暗藏許多陷阱，引發許多資安問題。應用程式開發人員抓準用戶不會仔細閱讀細項，通常是直接按同意，使應用程式輕易取得裝置的位置、訊息等權限。Google近年積極清查這些惡意應用程式，但仍防不勝防，目前尚不清楚Android Q的授權功能，若能於限定時間開放權限，而非一昧全開，或許會更加安全與實用。

5. 更好的「分享」介面

若你曾經在Android上分享過任何任何內容，你就會知道Android的分享介面可說是相當混亂。若使用者裝置的應用程式愈多，介面讀取速度就愈慢，且每個應用程式的分享介面看起來也都不相同，即便都只選用Line分享，每次點擊的位置都會完全不同。