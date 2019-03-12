軟硬體整合較佳！iPhone優於Android手機的10個理由

▲相較於Android手機，iPhone的軟硬體及周邊產品的整合較強。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

iPhone與Android手機到底誰好只能說是蘿蔔青菜各有所好，知名的評測網站Tom's Guide主編Mark Spoonauer撰文指出，雖然他個人較喜歡Android手機，但當他的親友向他詢問買手機的意見時，他仍傾向推薦iPhone。

Spoonauer強調，這並非意味著他認為「iOS系統優於Android」，只是相較於Android手機，iPhone的軟硬體及周邊產品的整合較強，包括Mac、Apple Watch及Apple TV整個蘋果生態系。以下是他認為iPhone擊敗Android手機的10個理由：

1. 更快

iPhone搭載的A系列處理器效能確實較大多數搭載高通晶片的Android手機好，用於處理一些重度工作如編輯4K影片或開啟大型文件時，速度都較大多數的Android手機更快。

2. 更好的軟硬體整合

3D Touch、人像攝影模式、AR功能及Face ID，都是蘋果軟硬體協作優異的例子。Spoonauer認為，Google之所以豪砸11億美元買下HTC，就是為了使Android系統能更好的整合進硬體設備中。

3. 操作容易

儘管An​​droid手機製造商不斷地讓自家設備的UI更加簡潔，但iPhone仍是迄今為止最容易操作的手機。部分使用者可能會覺得iOS主畫面沒有變化，它的操作方式與2007年的第一代iPhone相差無幾，但事實上蘋果不斷地在系統更新中做出改變，但蘋果通常都會盡力降低用戶的學習曲線。

4. 更穩定的系統升級

除了Google自家推出的Pixel系列「純」Android手機外，全球非蘋機款包括三星、LG及HTC都必須通過更多環節來更新操作系統。

5. 較好的應用程式

雖然iOS與Android的應用程式商店都有數百萬個應用程式，但App Store仍較受應用程式開發人員的青睞，是熱門應用程式的首選平台，較優質的應用程式大多都先在App Store上架。Instagram是登上App Store兩年後才在Play Store上架，其他還包括任天堂手遊Super Mario Run、Affinity Photo、Snapchat等。

6. 沒有奇怪的內建軟體

電信業者不會在iPhone上預裝任何奇怪的應用程式。

7. 與Mac完美整合

iPhone使用者能無縫在Mac上看自己的訊息、備忘錄及行事曆等，甚至可以使用MacBook收發郵件、播打電話，僅須將iPhone放在旁邊即可。

8. Apple Pay

除了Android Pay、Samsung Pay外，Apple Pay還有很多競爭對手，但目前為止，Apple Pay的應用範圍仍是最廣的，在部分地區甚至還能互相匯錢。

9. 家人共享

透過iPhone的家人共享功能，用戶間能彼此分享Apple Music、iBooks的訂閱，iTunes租借的電影及App Store下載的軟體。

10. 更好的售後服務

當Android手機出現狀況時，大多可嘗試從網路論壇、電信業者尋求服務。不過若iPhone出現狀況，可從蘋果官網上大量的文章中尋求解決，或通過線上文字即時問答、致電客服等。