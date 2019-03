史上最大故障事件！臉書全球當機因「伺服器組態改變」

▲臉書解釋,14日發生的故障事件主因在於「伺服器組態改變」。(圖/路透社)

科技中心/綜合報導

臉書(Facebook)14日凌晨突然全球大當機,包括Instagram、WhatsApp及Messenger都傳出災情,在沉默了近24小時後,臉書在推特出面解釋,故障的主因在於「伺服器組態改變」。

臉書稍早前在推特發出聲明解釋,由於伺服器組態改變,造成昨日有許多用戶無法使用他們的應用和服務。「現在團隊已經解決了這些問題,系統正在恢復,對於造成客戶不便深表歉意,並感謝客戶的耐心等候。」

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.