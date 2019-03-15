史上最大故障事件！臉書全球當機因「伺服器組態改變」

▲臉書解釋，14日發生的故障事件主因在於「伺服器組態改變」。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）14日凌晨突然全球大當機，包括Instagram、WhatsApp及Messenger都傳出災情，在沉默了近24小時後，臉書在推特出面解釋，故障的主因在於「伺服器組態改變」。

臉書稍早前在推特發出聲明解釋，由於伺服器組態改變，造成昨日有許多用戶無法使用他們的應用和服務。「現在團隊已經解決了這些問題，系統正在恢復，對於造成客戶不便深表歉意，並感謝客戶的耐心等候。」

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 2019年3月14日

從追蹤網路連線狀態的DownDetector網站上可看出，臉書全球當機的狀況至少持續的近12個小時，其中又以北美及歐洲地區最為嚴重。DownDetector聯合創辦人桑德斯（Tom Sanders）在聲明中表示，這是迄今為止我們在Downdetector於2012年推出以來所遭遇的最大一次故障事件，「我們的系統在此次事件中處理了來自大約750萬份用戶的問題報告。我們從未接收到如此大規模的故障報告。」

此次當機事件的用戶問題報告數超越了2018年10月17日YouTube的全球當機事件，當時YouTube收到了約270萬份問題報告。桑德斯說，隨著人們愈來愈依賴臉書、Instagram及Youtube等數為服務，突發當機的回報數也不斷增加，「人們對當機的容忍度下降，他們希望這些服務能365天全年不休且完美無缺地運行。」