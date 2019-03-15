一早搭台鐵！日本客猛拍「誤點76分鐘」奇觀　台男：反應太誇張

▲今（15）日台鐵一早就誤點。（圖／翻攝自PPT，下同）

生活中心／台北報導

台鐵一早誤點，基隆往返七堵間上下行列車每列次平均晚15至30分，讓許多通勤上班族哀嚎「下車又得衝衝衝了」。一名網友在PPT發文，上午搭台鐵，發現看板上最誇張的是誤點76分鐘，不過他已見怪不怪，但一旁的日本觀光客卻拿出手機拍攝，讓他無解「這日本人是不是反應過度？」

據了解，誤點主因為台鐵基隆站出口處的電纜線槽凌晨發生火警，不排除為人為外力導致，已報警處理，確切原因仍有待釐清，預計中午12時號誌可恢復正常。這則貼文一出，網友幫忙解答，「日本誤點76秒可能都不常見了...」、「日本人都很準時啊他們覺得很新鮮吧」、「76分鐘 大概是JR一年的量？」、「日本誤點長官要公開謝罪道歉啊」、「7分06秒，有些日本人一生可能都碰不到一次」。

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不過也有人指出，「日本列車也會誤點啊，說不會誤點的沒出過國？」、「日本和德國火車誤點根本是日常，不要再以訛傳訛了」、「日本誤點多的很，去日本5天就看到一堆誤點」、「說日本不會誤點的沒去過日本吧？人身因素、天氣因素而誤點是日常」、「日本也誤點啊，上次搭haruka停在半路等快1小時才叫乘客換車搭」。

▲有網友也貼出日本慢分照片。