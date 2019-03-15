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普悠瑪翻車「222個原始通聯音檔」16時公布　司機、調度員關鍵對話全曝光

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲台鐵下午4點將公開普悠瑪列車翻覆事故期間，司機、調度員等原始通聯錄音檔。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號新馬站翻覆事故發生至今，罹難者家屬痛批事故調查報告都在說謊，要求公開事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔。對此，台鐵將於下午4點在官網公開從該列普悠瑪號發車到出事間的原始錄音檔，一共222個檔案將徹底還原司機、調度員等所有對話內容。

針對1021普悠瑪事故，罹難者家屬不滿政府的事故調查報告充滿疑點，不斷要求公開事故列車司機員通聯紀錄的錄音檔。不過，台鐵皆以「錄音檔已被地檢署查扣」為由不願公開，日前遭立委黃國昌踢爆，原始錄音檔一直都在台鐵手中。

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆事故至今將近5個月，罹難者家屬不滿事故調查報告滿是疑點，要求台鐵公開原始音檔。（圖／記者柳名耕攝）

交通部3月13日邀集法務部、國發會、台鐵局、鐵道局等相關單位討論後，達成「公布通聯錄音檔符合公益目的，且尚無違反政府資訊公開法、個人資料保護法之虞」等共識。台鐵將於今（15）日下午4點，在台鐵官網普悠瑪專區公開所有錄音檔。

▲▼針對台鐵2天內公布普悠瑪通聯錄音檔，台鐵局主任秘書朱來順說明。（圖／記者曹悅華攝）

▲台鐵主秘朱來順說，下午4點將在台鐵官網中的普悠瑪關懷專區公布所有音檔。（圖／資料照／記者曹悅華攝）

台鐵主秘朱來順表示，所有的原始通聯音檔共有222個，從該列普悠瑪號出發到出事這段期間內，完全原音重現所有司機、調度員等對話內容。

至於為何是一個一個分開的音檔？朱來順說，台鐵的錄音模式是需要按下對講機才會開始錄音，沒按的時候就不會錄，並非連續錄音，因此才會分成很多檔案，而這些檔案就是當初台鐵呈交給地檢署的內容。

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關鍵字：台鐵,普悠瑪號,普悠瑪,普悠瑪翻覆

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