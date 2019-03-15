警開錯紅單冷回「你可以去申訴」　騎士氣炸：拿假照片誆騙民眾

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台中市胡姓男子本月2日騎機車行經美村南路與高工路的路口時，被李姓警員以沒有兩段式左轉為由攔下，還開了一張600元的罰單，但他發現路口根本沒有兩段式左轉的標誌，當下立即向警員反映，對方卻只留下一句「你可以去申訴」，不願多走幾步路去確認，越想越不服氣才決定將這件事告訴媒體，質疑警員是為了記功獎而亂開罰單。

▲Google地圖的街景圖是2018年3月拍攝，當時路口還有兩段式左轉的標誌。（圖／翻攝自Google地圖）

胡男向《蘋果日報》爆料，當下發現不對勁隨即向李員反映，對方竟然拿出一張舊照片堅稱路口確實有兩段式左轉的標誌，他回頭跑到路口檢查就是沒有看到，再次反映卻只得到一句「你可以去申訴」，後來真的前往監理所辦理申訴，承辦人員態度也很冷漠；但最讓他感到傻眼的是，派出所就在同一條路上，難道警察們每天工作都沒有發現這一點，越想越覺得根本就是拿假照片在誆騙民眾，這才決定站出來揭發此事，免得又有其他人受害。

對此，台中市政府交通局澄清，確實已在今年2月27日移除事發路口的兩段式左轉標誌，只是尚未磨除待轉區標線，後續會再與警方研議。而報導中也提到，受到指控的健康派出所所長陳舜堯表示，市府交通局並未通知警方這件事，目前已經要求警員停止取締，也會主動統一撤銷已開出的罰單，至於亂開紅單「拚業績」則是一場誤會，畢竟如果要靠開單爭取記功獎CP值實在是太低了。

▲胡男質疑警員亂開單。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事人無關）

不過，假如真的遇到警員開錯紅單，民眾又要如何保護自身的權益呢？協弈法律事務所在網站上曾發表一篇「被開了不對的罰單該怎麼辦」的文章，教導民眾首要的第一步就是向原舉發單位提出申訴，別忘了還要攜帶罰單正本、陳述書以及舉證的照片或資料。

如果申訴後的結果還是不滿意，可以事先備好行政訴訟起訴狀，以及申訴時使用過的有利證據、裁決書、罰單等等，並在裁決書送達30日內向管轄的地方法院提出行政訴訟，假如確實有錯，例如把沒發生的事硬說成有發生，那麼裁罰就算是不成立。