　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

警開錯紅單冷回「你可以去申訴」　騎士氣炸：拿假照片誆騙民眾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

台中市胡姓男子本月2日騎機車行經美村南路與高工路的路口時，被李姓警員以沒有兩段式左轉為由攔下，還開了一張600元的罰單，但他發現路口根本沒有兩段式左轉的標誌，當下立即向警員反映，對方卻只留下一句「你可以去申訴」，不願多走幾步路去確認，越想越不服氣才決定將這件事告訴媒體，質疑警員是為了記功獎而亂開罰單。

警開錯紅單還稱「可以去申訴」，民眾氣炸。（圖／翻攝自Google地圖）

▲Google地圖的街景圖是2018年3月拍攝，當時路口還有兩段式左轉的標誌。（圖／翻攝自Google地圖）

胡男向《蘋果日報》爆料，當下發現不對勁隨即向李員反映，對方竟然拿出一張舊照片堅稱路口確實有兩段式左轉的標誌，他回頭跑到路口檢查就是沒有看到，再次反映卻只得到一句「你可以去申訴」，後來真的前往監理所辦理申訴，承辦人員態度也很冷漠；但最讓他感到傻眼的是，派出所就在同一條路上，難道警察們每天工作都沒有發現這一點，越想越覺得根本就是拿假照片在誆騙民眾，這才決定站出來揭發此事，免得又有其他人受害。

對此，台中市政府交通局澄清，確實已在今年2月27日移除事發路口的兩段式左轉標誌，只是尚未磨除待轉區標線，後續會再與警方研議。而報導中也提到，受到指控的健康派出所所長陳舜堯表示，市府交通局並未通知警方這件事，目前已經要求警員停止取締，也會主動統一撤銷已開出的罰單，至於亂開紅單「拚業績」則是一場誤會，畢竟如果要靠開單爭取記功獎CP值實在是太低了。

▲▼警察開罰單,交通違規,罰單,機車（圖／記者季相儒攝）

▲胡男質疑警員亂開單。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事人無關）

不過，假如真的遇到警員開錯紅單，民眾又要如何保護自身的權益呢？協弈法律事務所在網站上曾發表一篇「被開了不對的罰單該怎麼辦」的文章，教導民眾首要的第一步就是向原舉發單位提出申訴，別忘了還要攜帶罰單正本、陳述書以及舉證的照片或資料。

如果申訴後的結果還是不滿意，可以事先備好行政訴訟起訴狀，以及申訴時使用過的有利證據、裁決書、罰單等等，並在裁決書送達30日內向管轄的地方法院提出行政訴訟，假如確實有錯，例如把沒發生的事硬說成有發生，那麼裁罰就算是不成立。

ET快訊
「想念你的大OO」老公床戰閨蜜逾10年　腥夫被抓勸：為女兒想
結婚15年老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被萬名網友讚翻
女星水上樂園錄影走光！夾氣球嗲喊「啊啊啊」兩顆全掉出來

關鍵字：罰單,兩段式左轉,台中,申訴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

「洗生菜教5遍」新人隔天仍忘光　老闆崩潰：自己的筆記還看不懂

「遇到妳像綠燈直接開進去」　正宮錄到夫「全部洩洪」獲賠30萬

謝長廷：反核食公投大動作傷害福島　「台灣抽查21萬件都沒問題」

金牌教練激戰賓士女弄壞沙發　正宮「以為小孩頑皮」一看氣昏

影／墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

136字花她5萬！醋妻懷疑老公藕斷絲連　偷跟舊愛婆婆說：知道兒子是第3個嗎

「想念你的大OO」老公床戰閨蜜超過10年　腥夫被抓猴苦勸：為我們女兒想想

她控好友下藥性侵...還狠踹該邊！事後改口「一切都是幻覺」

收賄加快核發建照？新北市議員陳科名涉貪汙　裁定收押禁見

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

龍俊亨宣布退Highlight！　 認看過鄭俊英「不法淫片」

136字花她5萬！醋妻懷疑老公藕斷絲連　偷跟舊愛婆婆說：知道兒子是第3個嗎

「想念你的大OO」老公床戰閨蜜超過10年　腥夫被抓猴苦勸：為我們女兒想想

她控好友下藥性侵...還狠踹該邊！事後改口「一切都是幻覺」

收賄加快核發建照？新北市議員陳科名涉貪汙　裁定收押禁見

警開錯紅單冷回「你可以去申訴」　騎士氣炸：拿假照片誆騙民眾

「中輟屁孩」闖教室尋仇！抓桌椅圍毆顱內出血　竟衝醫院嗆家屬

領終身俸反替陸情蒐！2退役中校淪共諜　拉空軍刺探「奪島戰術」

壞沙發洩婚外情！金牌跆拳教練遭爆偷腥　親友無奈曝「婚變主因」

八通關秀姑坪山友墜落300公尺深谷亡　領隊帶傷求援

害自殺被判1年還上訴！「帝寶直銷妹」出庭先戴口罩　蒙面爽嗆記者：怎樣

民視變天？董事長郭倍宏3分鐘內被撤換　「3比4票」同意不適任

夏于喬英國「觸木乃伊禁忌」　連日高燒不退！

蘋果WWDC 2019 6月3日登場　iOS13要來了

台灣人愛喝手搖杯！飲料店10年增萬家　銷售額近700億

小心別踩雷！5種越吃越胖的NG早餐，難怪你瘦不下來

洲美公宅開放分租！民眾可能偷當二房東　議員痛批都發局：不食人間煙火

她向月老「討男友」...背後飄詭異男聲6字回應！網見真相笑歪

136字花她5萬！醋妻懷疑老公藕斷絲連　偷跟舊愛婆婆說：知道兒子是第3個嗎

「韓國瑜當選總統，對得起高雄市民」　吳敦義：一定很多人鼓勵他

洗完臉用毛巾擦到底好不好？3位專家來解答　NG動作會讓肌膚受傷

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參..

淡江女生前落水溺斃　家屬返現場..

警開錯紅單　冷回騎士「去申訴」

金牌教練遭爆偷腥　親友曝婚變主..

帝寶直銷妹出庭戴口罩　蒙面嗆記..

1歲女童遭虐殺案　 被告起訴求..

即／八通關傳山難！山友墜300..

領終身俸反替陸情蒐！2退役中校..

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間..

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

「想念大OO」老公床戰閨蜜10..

女開賓士載他到道館「修練」　人..

只拿到和解金3萬6　母淪八大苦..

2500萬藍寶堅尼只賣1100..

更多熱門

相關新聞

釣蝦拉到3公斤「海中鑽石」！他秒賺3萬爽翻

台中一間釣蝦場收費2小時1500元，收費遠高於一般的釣蝦場業者，但裡面的客人卻坐滿滿。原來業者在池內放了有「海中鑽石」之稱的澳洲皇帝蟹、帝王蟹、以及各種龍蝦，只要拉起一隻就回本，讓不少釣蝦客紛紛前往嘗試。

台中「屋馬燒肉」開旗艦店　店租140萬元

三井愛在台中蓋商場！　下一站進駐台糖湖濱園區

GIANT投資50億　盧秀燕：相當振奮

婦H罩杯　縮胸手術助找回自信

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰自殺

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

鄧紫棋改名風波後發聲！「說3遍」硬起來捍衛

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

凌晨開搶！樂桃航空7周年促銷又來了

GD 2年前預言「BIGBANG剩4個人」

雞排妹無碼素顏床照流出　網一看全暴動

賀一航罹大腸癌三期　未化療靠「兩大撇步」保命

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面