「洗生菜教5遍」新人隔天仍忘光　老闆崩潰：自己的筆記還看不懂

網搜小組／綜合報導

職場就像一個小型社會，一名在南部工作的網友12日於臉書「爆怨公社」PO文，感嘆工作地點來了一位新人，先前擔任過6年自願役，結果分派最簡單的工作例如洗生菜，教了5遍還是記不住完整的步驟，隔天一來甚至通通忘光，讓他相當頭痛，這才想上網求助，是否有不發火又可以教好新人的方法。

▲原PO分配給新人的工作是洗生菜和打果汁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，這位新人到職已經兩週，假設工作內容有1到5個步驟，他親自帶著教了5遍，對方卻只記得住1，隔天來上班竟然連1都忘記了，「這是想測試我的底線還是無心工作呢？他上一份工作是自願役6年的上兵，做的也是最簡單的工作打果汁和洗生菜，誰能教教我不發火又可教好他的方法？」

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其他網友看完原PO的遭遇都覺得很同情，紛紛留言安慰，「代表新人無心在這裡工作，可以請他離開了」、「兩週還好啦，我遇過教一年還不會的」、「讓他抄筆記啊，我們以前教人一定要求新人抄筆記，不懂的部分先自己翻看筆記，真的沒辦法再問前輩」。對此，原PO無奈回應，「有抄筆記，但他自己寫的內容自己看不懂。」

還有網友分享身邊親友的經驗說，「我岳母有碰過類似的，怎麼教都教不會，最後只好讓對方去掃地、拖地，就是有人會出現這樣的狀況，可是他們也不是故意的，就多一點耐心跟愛心吧」、「如果肯學卻記不住，不妨耐著性子繼續帶在身邊，也順便磨練自己的耐心，如果是個性差、不肯學，就不要浪費時間了」。

▲網友建議，新人剛入職場一定要養成寫筆記的習慣，以免變成同事眼中的麻煩人物。

其實，剛踏入一個新的工作環境不論是心態還是言行舉止，都要特別留意，《Daily View網路溫度計》先前曾透過大數據關鍵引擎分析，整理出十大新人最容易踩到的地雷，內容如下：

第10名：秀外語、一被唸就臭臉

第9名：比前輩、上司提早下班

第8名：抱怨公司氛圍不好

第7名：愛找理由

第6名：不分輕重緩急、瞎忙

第5名：不接電話

第4名：不守時（遲到早退）

第3名：「我爸、我媽說」掛嘴上

第2名：說話沒禮貌

第1名：一問三不知