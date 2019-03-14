「遇到妳像綠燈直接開進去」　正宮錄到夫「全部洩洪」獲賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園曾姓男子偷吃簡姓女子，妻子懷疑兩人關係不單純，於是在車上放置錄音筆，沒想到竟然真的錄到曖昧對話，包含「全部洩洪」、「抱你睡一下」等，雙方甚至以老公、老婆互相稱呼，氣得一狀告上法院。雖然刑事部分的通姦罪檢方不起訴，但民事部分，桃園地院法官則判簡女應賠償曾妻30萬元。

▲簡女否認與曾男交往，兩人卻被錄到車上的曖昧對話。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

曾妻指控，丈夫與簡女在對話中互稱老公、老婆，2018年3月間多次約會、出遊、親吻甚至發生性關係，顯然已經破壞婚姻共同生活的幸福程度，同時侵害到她的配偶權，於是決定提告求償100萬元。

被指控為小三的簡女出示2018年3月5日的臉書打卡紀錄，反駁自己並沒有跟曾男友共同出遊的紀錄，一張照片也只有12人按讚，並沒有侵害到曾妻的配偶權，況且說他們有過性關係，卻又沒有直接的證據，刑事部分也獲不起訴，「我跟他在照片中只是單純勾手，哪裡有踰矩的行為，怎麼能相信單方面的指控。」

▲曾男與簡女聊天會以老公、老婆互稱。

不過，桃園地院法官調閱曾妻提供的錄音檔譯文，發現曾、簡兩人在車上聊天的內容十分曖昧，包含「老婆，我遇到妳的時候，好像妳都綠燈，沒有紅燈，直接就開進去」、「早上給老公好舒服」、「全部洩洪」、「有時候比夫妻還要夫妻」、「親一下好不好」、「手這麼冷還摸我的臉」等等，關係親密就像是情侶一樣，顯然雙方已經超越一般普通朋友的交往範疇。

法官表示，雖然曾妻並沒有直接的通姦證據，但上述對話明顯超越一般有配偶者與其他異性的往來程度，確實足以讓妻子感到不安與懷疑，同時侵害到配偶身分的法益，且情節重大，衡量雙方經濟能力及受侵害的程度，最後裁定簡女須賠償30萬元。