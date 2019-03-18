婦抓蝦跌溪中拒送醫　東勢「大仁哥」背上岸：就診費我出！

▲老婦抓溪蝦跌倒，因沒錢拒送醫，暖警霸氣說「費用我出」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

7旬林姓老婦日前獨自徒步到橋下溪流中捕蝦，不慎腳滑摔倒造成左腳骨折，在橋下待了近5個小時，被路過民眾發現後報警，警與民眾輪流將林婦背上岸，準備打119時卻遭林婦「自己身上沒錢」阻止，但警告訴林婦「就診花費都願意協助負擔」，讓林婦相當感動，點頭願意就醫。

▲老婦獨自徒步抓溪蝦跌倒，所幸路過民眾發現報警，順利脫困。

東勢警分局東勢所長陳奕文表示，72歲林姓老婦為獨居老人，家住第三橫街上，時常到東崎路三段旁橋下小溪捕蝦，14日下午4點多獨自從住家徒步8公里，帶著捕蝦工具前往抓蝦，但在溪中不慎滑倒造成左腳小腿骨折，林婦奮力爬上溪旁草堆中，因又餓又累無力呼喊求救，待了近5個小時都沒人發現，一直到晚間近9點，民眾路過時見橋下有「黑影」，覺得有異報警。

員警到場見林婦臉色發白，與報案民眾輪流將林婦背上岸，準備打119時卻遭林婦稱「身上沒錢」拒絕就醫，但員警告訴林婦，就診任何花費都願意協助負擔，希望林婦能夠安心就醫，願意送往東勢農民醫院，而院方則表示，林婦就診費用可由醫院支出，林婦也頻頻向警方、院方道謝。

警方指出，在東勢所服務3年多的50歲警員邱俊仁，平時與地方居民互動良好，更時常自掏腰包請所內同仁吃東西，聽聞轄內廟方需要贊助，或有經濟弱勢學童需要協助，總是二話不說協助解決困難，有東勢「大仁哥」之稱。