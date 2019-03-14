影／陳其邁手指愛心「唱倔強給你聽♥」　網想起「走音黑歷史」：母湯啊！

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3月14日是白色情人節，被廣大粉絲視為「暖男」代表的行政院副院長陳其邁透過影片表示，「有人愛你，剛好你也愛他的時候，緊去回應告白！單身也沒關係，我唱《倔強》給你聽！」引來網友大讚「好可愛」。不過也有人想起陳其邁過去唱《倔強》時大走音，在底下留言「看到『我唱倔強給你聽』的時候我真心驚恐了一下XDDDDDDD」





▲陳其邁祝網友情人節快樂。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

「3.14可以畫出一個圓。3月14日，可以給出一顆心」陳其邁14日上傳一支39秒短片表示，「今天是3月14日，蘇貞昌院長建議大家在白色情人節之外，也可以過圓周率節，的確兩個節日一起過，感情會更圓滿。2月14日的情人節，會送禮物給心儀的對象；3月14日，收禮的人若有共鳴，會選在這天回禮，並且告知對方，自己的心意。由於圓周的形象，也有圓圓滿滿的意思，白色情人節和圓周率節一起過，祝大家更甜蜜圓滿！」

陳其邁提到，「我的風格就是『緊緊緊』（台語快快快的意思），建議大家，有人愛你，剛好你也愛他的話，緊去回應告白！」考量到單身的網友，陳其邁說，「單身也沒關係，我來唱首倔強給你聽，讓你忘記孤單寂寞，充滿倔強的勇氣。自己寵愛自己，自己圓滿自我也不錯。」並且hashtag「#緊緊緊」、「#有人愛緊去告白」、「#不要圓肚子就好」。

陳其邁的影片上傳不到一小時，就擁有1.5萬的觀看次數，網友們表示「邁邁情人節快樂，愛你呦」、「我想聽你唱倔強」、「敲碗邁邁跟蘇院長一起同框比大愛心」、「邁邁快點唱情歌」、「邁邁也會比愛心」、「稿子誰寫的給他加一支雞腿」、「謝謝邁邁，心情糟到要哭，但看到你的祝福就覺得溫暖了一些：)」

但也有人想到，陳其邁日前在108年新春團拜公益音樂晚會上，與立法院副院長蔡其昌組成「霜淇（其）淋二重唱」，高唱《倔強》卻大走音，因此在底下留言「聽到…『我唱倔強給你聽』的時候，我笑了，這是虐待餒」、「看到邁邁要唱倔強心頭馬上抖了一下」、「邁邁很會撩！但是可以不用唱…真的…沒關係…」、「快點來按讚以免他唱倔強」、「唱歌母湯」。

針對在影片中沒有唱歌，陳其邁幽默回應，「蘇院長說過，兩公約明定反對酷刑」。

▼陳其邁「倔強走音」回顧影片。