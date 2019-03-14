每票1千樁腳代買　前桃園市議員「落選頭」被起訴

▲前桃園市蘇姓議員去年選舉時，疑涉入賄選遭檢舉，桃園地檢署今以違反公職人員選罷法起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市蘇姓議員去年底參選山地原住民議員選舉時以最高票落選，但仍遭檢舉競選期間買票賄選。檢警查出，蘇姓候選人涉嫌交付3萬元現金給李姓女樁腳，由李女以每票1000元代價買票，檢警偵訊時蘇堅稱沒有買票，但李女坦承犯行，桃園地檢署14日依違反公職人員選罷法將蘇與李女起訴。



檢警調查，52歲的蘇男涉嫌於去年10月29日在桃園市復興區與59歲李姓女樁腳碰面，當面交付3萬元給李女以1000元代價向選民買票，並拜託投票時支持蘇，開票後，蘇男卻以最高票成為落選頭，但遭檢舉有賄選情事。

地檢署傳訊後蘇到案說明，蘇男堅持自己清白參選，並無拿錢交給李女買票事實，但李女偵訊時坦承犯行，且有選民指證曾收到買票錢，還被要求投票給蘇。桃園地偵查終結，依違反公職人員選罷法將蘇、李2人起訴。此外，因李女在偵查時自白坦承犯行，檢察官則建請法官量處適當刑責。

檢方查出，去年桃園市第二屆議員選舉名單中，山地原住民陳姓當選人涉及賄選目前仍審理中，因陳坦承賄選，議員資格將可能喪失，第一順位的蘇男應是第一順位遞補，但蘇也涉及賄選，同樣可能無緣議員資格。

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