　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼ 大S汪小菲愛情。（圖／翻攝自微博）

▲ 大S、汪小菲遭報婚姻觸礁，汪小菲透過律師發表聲明。（圖／翻攝自微博）

記者吳銘峯／台北報導

周刊報導，藝人大S與丈夫汪小菲近期常為了錢爭吵，甚至婚姻觸礁。對此，汪小菲透過律師發表聲明，除了否認報導以外，更要求周刊於三日內向汪小菲公開道歉，並在四大報頭版登報道歉，否則汪小菲先生將循法律程序追究法律責任。

新一期的周刊報導，汪小菲最近跟大S夫妻倆為了錢的問題，吵個不停，一氣起來大S甚至動了離婚念頭。除了錢以外，也為了夫妻定居台北或北京爭吵，另外也為了汪小菲的S Hotel經營不善有關，此外婆婆張蘭的強勢作風，也影響兩人婚姻。

對此，汪小菲透過律師否認報導所說的婚姻生變、經營不善的內容，並要求週刊在3天內，登報道歉，否則要採取法律行動。

以下為汪小菲聲明全文：

「鏡週刊」網站於民國108年3月6日以聳動不實的標題「大S汪小菲爆婚姻危機」系列內容報導；甚至於同日出刊的第127期雜誌也在封面及第8頁起以不實的標題「為S Hotel吵翻天…」等內容報導。為此，汪小菲先生特委託永然聯合法律事務所李永然律師、黃介南律師代為聲明，茲分別澄清說明並駁斥如后，以澄清事實：

一、「S HOTEL」今年營運的成長率相較於去年已達10%以上，深受客人之支持與喜愛，且去年財務也有盈餘。「鏡週刊」所稱「尋找金主接手或增資」、「S HOTEL經營吃力」云云，完全是無中生有，與事實不符。

二、「S HOTEL」也請來國際知名設計師菲力普.史塔克(PHILIPPE STARCK )設計，「S餐廳」口碑良好，更廣受消費者好評，誠不容媒體一再以不實造謠。

三、至於「鏡週刊」所謂「大S汪小菲爆婚姻危機」云云，更是無中生有。

四、由於「鏡週刊」網站竟於民國108年3月6日刊登文字或第127期雜誌內容，仍以聳動不實的標題「大S汪小菲爆婚姻危機」及內容報導散布不實內容，已嚴重損害到汪小菲先生之名譽權丶信用及「S HOTEL」商譽。在此，汪小菲先生特要求「鏡週刊」務必立刻下架已刊登的網路報導及回收已出刊的第127期雜誌，並發表澄清及道歉聲明；也希望所有媒體或人士切勿受該不實言論誤導，致再次輾轉散布。

五、「鏡週刊」上開不實報導業已涉嫌《刑法》第310條之誹謗罪、同法第313條妨害信用罪及《民法》第184條的侵權行為等，敬請「鏡週刊」於「三日」內向汪小菲先生公開道歉，且在蘋果日報、中國時報、自由時報、聯合報等四大報頭版各1/2版面登報道歉，否則汪小菲先生將循法律程序追究其法律責任，謹此向各界聲明。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：法律,人權,汪小菲,大S,S HOTEL,離婚,起訴,否認,聲明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

大S被踩3底線翻臉！　婚後爆發「拿鞋狠丟汪小菲」

獨家／大S汪小菲爆「為錢吵架」婚變！小S回應藏洋蔥

大S爆「為錢踩地雷」怒斷8年婚！　汪小菲回應了

遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

涉貪議員隨議會參訪聲請解除限制出境　繳50萬解禁5天

李永然、陳贈吉／偵查不公開落實無罪推定　不再未審先判

大陸最高檢副檢察長：不應輕易抓民營企業老闆、封企業

金孟華／【王隆昌案】污點證人致命的吸引力？

林俊宏／刑事鑑定大進步　測謊不得作為證據

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

涉貪議員隨議會參訪聲請解除限制出境　繳50萬解禁5天

李永然、陳贈吉／偵查不公開落實無罪推定　不再未審先判

大陸最高檢副檢察長：不應輕易抓民營企業老闆、封企業

金孟華／【王隆昌案】污點證人致命的吸引力？

林俊宏／刑事鑑定大進步　測謊不得作為證據

蘇友辰／【謝明達案檢提非常上訴】最高院檢火線交鋒為哪樁

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　有利美洲市場佈局

法律熱門新聞

涉貪議員欲隨議會參訪　獲准解禁..

林俊宏／測謊不得作為證據

大陸檢方：不應輕易抓民營企業主

汪小菲大S婚姻觸礁？汪小菲喊告

蘇南／大法庭能救低司法滿意度嗎

小燈泡母開轟　高院無奈回應

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

小燈泡命案　家屬求判被告死刑

李永然、陳贈吉／說好的偵查不公..

專訪立委尤美女談淘汰恐龍法官

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

蘇友辰／最高院檢火線交鋒為哪樁

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

否認跟大S婚變！汪小菲要提告「限時3天道歉」

藝人大S和汪小菲6日被週刊爆出離婚，消息沸沸揚揚傳了一天，但雙方都予以否認，強調目前「婚姻很穩定」。汪小菲稍早更委託律師發表聲明，強調「婚姻危機」是不實消息，要求週刊在3日內登報道歉，否則將追究法律責任。

指張景森與建商有利益糾葛　吳子嘉再敗訴

大S婚姻鬧危機？侯佩岑曝真相

大S被踩3底線翻臉！「拿鞋狠丟汪小菲」

吳健保案　黃國昌爆法務部有內鬼

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面