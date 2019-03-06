遭報導與大S為錢鬧翻婚姻觸礁　汪小菲要求道歉、提告

▲ 大S、汪小菲遭報婚姻觸礁，汪小菲透過律師發表聲明。（圖／翻攝自微博）

記者吳銘峯／台北報導

周刊報導，藝人大S與丈夫汪小菲近期常為了錢爭吵，甚至婚姻觸礁。對此，汪小菲透過律師發表聲明，除了否認報導以外，更要求周刊於三日內向汪小菲公開道歉，並在四大報頭版登報道歉，否則汪小菲先生將循法律程序追究法律責任。

新一期的周刊報導，汪小菲最近跟大S夫妻倆為了錢的問題，吵個不停，一氣起來大S甚至動了離婚念頭。除了錢以外，也為了夫妻定居台北或北京爭吵，另外也為了汪小菲的S Hotel經營不善有關，此外婆婆張蘭的強勢作風，也影響兩人婚姻。

對此，汪小菲透過律師否認報導所說的婚姻生變、經營不善的內容，並要求週刊在3天內，登報道歉，否則要採取法律行動。

以下為汪小菲聲明全文：

「鏡週刊」網站於民國108年3月6日以聳動不實的標題「大S汪小菲爆婚姻危機」系列內容報導；甚至於同日出刊的第127期雜誌也在封面及第8頁起以不實的標題「為S Hotel吵翻天…」等內容報導。為此，汪小菲先生特委託永然聯合法律事務所李永然律師、黃介南律師代為聲明，茲分別澄清說明並駁斥如后，以澄清事實：



一、「S HOTEL」今年營運的成長率相較於去年已達10%以上，深受客人之支持與喜愛，且去年財務也有盈餘。「鏡週刊」所稱「尋找金主接手或增資」、「S HOTEL經營吃力」云云，完全是無中生有，與事實不符。



二、「S HOTEL」也請來國際知名設計師菲力普.史塔克(PHILIPPE STARCK )設計，「S餐廳」口碑良好，更廣受消費者好評，誠不容媒體一再以不實造謠。



三、至於「鏡週刊」所謂「大S汪小菲爆婚姻危機」云云，更是無中生有。

四、由於「鏡週刊」網站竟於民國108年3月6日刊登文字或第127期雜誌內容，仍以聳動不實的標題「大S汪小菲爆婚姻危機」及內容報導散布不實內容，已嚴重損害到汪小菲先生之名譽權丶信用及「S HOTEL」商譽。在此，汪小菲先生特要求「鏡週刊」務必立刻下架已刊登的網路報導及回收已出刊的第127期雜誌，並發表澄清及道歉聲明；也希望所有媒體或人士切勿受該不實言論誤導，致再次輾轉散布。



五、「鏡週刊」上開不實報導業已涉嫌《刑法》第310條之誹謗罪、同法第313條妨害信用罪及《民法》第184條的侵權行為等，敬請「鏡週刊」於「三日」內向汪小菲先生公開道歉，且在蘋果日報、中國時報、自由時報、聯合報等四大報頭版各1/2版面登報道歉，否則汪小菲先生將循法律程序追究其法律責任，謹此向各界聲明。

