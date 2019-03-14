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桃園知名月子中心驚爆女嬰受虐　「二度灼傷」加護病房搶救中

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▲桃園市蘆竹區某知名作月中心驚傳女嬰受虐案，母親揚言提告，要求中心給個說明。（圖／翻攝投訴母親臉書）

▲桃園市蘆竹區某知名坐月子中心驚傳女嬰受虐案，母親揚言提告。（圖／翻攝投訴母親臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一家知名連鎖產後護理之家坐月子中心14日驚爆女嬰受虐案，女嬰母親發現女兒屁股出現水泡且紅腫質疑被虐，緊急送往林口長庚醫院急救，並在臉書貼文要求中心說明並提出傷害提告。桃園市衛生局指出，如涉及執行業務之不正當行為，將依法處辦。林口長庚醫院醫師診斷女嬰「雙側臀部二度灼傷」，目前仍留院觀察中。月子中心則召開緊急會議，稍晚將說明處理過程。

▲桃園市蘆竹區某知名作月中心驚傳女嬰受虐案，母揚出示林口長庚醫院診斷書。（圖／翻攝投訴母親臉書）

▲桃園市蘆竹區某知名坐月子中心發生疑似女嬰受虐案，母出示林口長庚醫院診斷書。（圖／翻攝投訴母親臉書）

女嬰母親林姓女子說，女嬰出生僅1個半月大，她產後送到該知名連鎖坐月子中心照顧，日前接到坐月子中心電話，告知孩子的屁股紅腫破皮，中心人員說是喝奶粉造成尿布疹，她驚覺有異，因為她每天都送母乳到月子中心給女嬰，看到孩子屁股紅腫嚴重，直覺是燙傷，立即送醫診治。

▲女嬰母親在臉書貼文內容。（圖／翻攝投訴母親臉書）

▲女嬰母親在臉書貼文內容。（圖／翻攝投訴母親臉書）

林女在臉書貼文說，她與先生要求查明女嬰屁股為何會嚴重紅腫，但中心監視器卻在最關鍵半小時畫面卻出現當機，他們已向警方提出傷害告訴，請警方查明真相，衛生局也介入調查。

▲女嬰受虐後屁股出現嚴重水泡與紅腫症狀。（圖／翻攝投訴母親臉書）

▲女嬰受虐後屁股出現嚴重水泡與紅腫症狀。（圖／翻攝投訴母親臉書）

衛生局表示，本月12日傍晚5時許，月子中心護理師幫女嬰換尿布時無異常，但晚上8時洗澡時卻發現臀部泛紅起水泡，立即通知醫師，初步診斷為尿布疹，女嬰母親緊急送林口長庚醫院救治，醫師診斷為「雙側臀部二度灼傷」，目前還在林口長庚醫院加護病房治療，女嬰母親說，院方曾要她簽下「病危通知書」；目前本案已就機構照護過程進行釐清，如涉及執行業務之不正當行為，將依法處辦，要求機構落實各項照護標準作業程序。

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關鍵字：月子中心,女嬰受虐,母親提告

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