華為起訴更新！　德州東區地方聯邦法院已向美國政府寄發傳票

▲華為起訴美國政府。（圖／CFP）



記者吳易達／綜合報導

多個來自美國的消息指出，美國的聯邦法院已就華為公司起訴美國政府一案，給美國政府及其多位部長發了法院傳票。該傳票中寫明，美國政府方面需要在收到傳票後的60天內（不包括收到傳票日）給出回應，否則就會被默認判決敗訴。

▼法院寄給美國政府的傳票。（圖／環球時報）



該圖就是在網路上流傳的美國德州東區聯邦地區法院7日就華為起訴美國政府一案，給美國政府、美國司法部和美國司法部長發出的一份傳票。

《環球時報》評論發現，這份傳票內容屬實，而且該法院發出的傳票不只一份，一份專業提供美國各種法庭公開文件的付費商業網站上的紀錄顯示，法院還在7日給美國教育部長、勞工部長、衛生與公共服務部長、農業部長等多個政府高官寄發傳票。

▼該法院寄發的傳票不只一份。（圖／環球時報）



隨後，法院又在7日與8日公布了4份華為方面的7人律師團隊中4名律師的「出庭申請」，評論指出，這4名律師在美國都頗有名氣，其中納格（Glen D. Nager）是華為的首席律師，曾代理13起在美國聯邦最高法院審理的案件，是畢業於美國名校史丹佛大學的法學博士，其他3位也同樣都是經驗豐富，畢業於名校的法學博士。

此外，律師團的7人全部都來自於美國乃至世界知名的多家律師事務所。

▼華為律師團隊的「出庭申請」。（圖／環球時報）

