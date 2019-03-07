涉貪議員解禁遭撤銷　法界讚賞高院法官勇於擔責

▲高院法官准許解除限制出境的裁定，獲得法界讚賞。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市議員邱佳亮被控貪污案遭限制出境，一審判刑後上訴高等法院二審，他向高院解除限制出境，高院裁准解除限制出境5天，但要求繳交50萬元擔保金。案經檢方抗告後，最高法院6日撤銷發回更裁。對此，法界人士讚賞高院准許解禁的裁定，認為不但保障人權，法官還有肩膀，勇於擔責任事。

邱佳亮涉嫌利用人頭詐領助理費、出國考察費820多萬元，檢方對他羈押後，去年提起公訴。一審桃園地院依貪汙罪重判12年6個月，併科罰金120萬元。案經上訴二審，目前由高等法院審理中。但他以跟隨桃園市議會至上海進行參訪為由，向高院聲請解除限制出境。高院審酌後，決定准許他解除限制出境5天，但需補繳50萬元擔保金。

案經檢方向最高法院抗告，最高法院6日撤銷高院的裁定，發回更裁。最高法院指出，邱佳亮一審遭重判12年半，犯罪嫌疑重大，日後極有可能定讞，要面臨刑責與沒收等處罰；衡諸社會常情，他有規避刑罰執行之高度誘因。原審僅以50萬元保證金，就允許他暫時解除限制住居及限制出境、出海，若他逾期不返，而大陸又未予遣返，我國刑罰權即難實現，因此予以撤銷發回更裁。

邱佳亮獲准解禁的裁定遭撤銷，但不具名的律師表示，其實非常讚賞一開始准許邱佳亮解禁的高院合議庭法官。律師指出，邱一審遭重判後聲請解禁，高院法官面臨的壓力頗大；但高院法官卻能頂住壓力，無謂外界眼光，足見高院法官著眼人權的考量，敢於做出解禁的裁定，殊值讚賞。

律師也說，限制出境在台灣已經成為濫用的強制處分，極度侵害人權，或許高院法官深明此理，才願意准許解禁。倘若被限制人為民間企業主，遭國家濫用限制出境無法出國，經常會導致海外生意因此告吹，甚至影響企業生存、員工失業，影響數百、甚至數千家庭的生計。

