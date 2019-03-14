　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中美貿易戰，正打得火熱。（圖／達志／示意圖）

▲中美不只貿易戰打得火熱，對對方侵犯人權的指控也是難分難解。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／上海報導

美國昨日公布最新人權報告，批評中國侵犯人權「無人可比」後，大陸國務院新聞辦公室今天強勢迎戰，發布《2018年美國的人權紀錄》和《2018年美國侵犯人權事記》，共約2.2萬字痛批美國公民權利屢遭踐踏、貧富差距嚴重，種族歧視、校園安全、移民悲劇讓人擔憂等，批美才是劣跡斑斑，充滿「雙重標準」。

據新華社報導，大陸國務院新聞辦公室今天發布《2018年美國的人權紀錄》、《2018年美國侵犯人權事記》，全文分別為約1.2萬字和1萬多字。其中人權紀錄分為分為導言、公民權利屢遭踐踏、金錢政治大行其道、貧富分化日益嚴重、種族歧視變本加厲、兒童安全令人擔憂、性別歧視觸目驚心、移民悲劇不斷上演、單邊主義不得人心等部分。

▲▼加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名翻閱圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名翻越圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

人權紀錄指出，2018年美國共發生射槍案件5萬7103起，導致1萬4717人死亡。其中，校園槍擊案94起造成163人傷亡，是有紀錄以來案件數最多、傷亡最重的一年。

陸方還指控美國是貧富分化最嚴重的西方國家，非洲裔的貧困率是白人的2.5倍，失業率長期維持在白人的2倍左右；2018年4月起實施的「零容忍」政策，導致超過2000移民兒童與家人分離，邊境執法人員虐待、性侵未成年移民件數成長。

在中方廣受美方批評的網路監控、竊密上，大陸人權報告反咬美國政府的「棱鏡計劃」24小時運作，蒐集公民電郵、臉書、Google、Skype訊息。

中方還舉《大西洋月刊》報導分析為例，表示美國退出聯合國人權理事會的原因，是為了防止自身受到侵犯人權的指控。

▲人權，司法，天秤，商人。（圖／視覺中國CFP）

▲國際間各大國的人權保障議題一直備受關注。（圖／視覺中國CFP）

大陸國新辦在報告中指出，當地時間3月13日，美國國務院發布《2018年國別人權報告》，「繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑污衊，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見」。

報告還列舉2018年，美國中期選舉共花費52億美元，比上次中期選舉增長35%為史上最貴為例，直言金錢操控美國政治。同時，舉多項數據和媒體報導強調，美國2018年仍然暴力犯罪案件頻發，涉槍犯罪猖獗，公職人員濫用職權，監聽活動肆無忌憚，新聞自由是徒有虛名等，以及各大監獄中仍屢屢發生侵害人權的事件。

在陸方公布報告的前一日，美方才剛發表《2018人權國別報告》，美國國務卿龐皮歐在記者會上指控中國在人權侵犯上「無人能比」。

美方報告還列舉言論打壓以及新疆、西藏問題等，認為中方嚴格限制外國組織，更提到台灣人權工作者李明哲等人，正遭到大陸當局的拘留中。

▼中美互相指控對方是侵犯人權大國。（圖／視覺中國）

▲▼囚犯，監獄，受刑人，監禁，鐵窗。（圖／視覺中國）

ET快訊
快訊／關了19年當庭釋放！歸仁雙屍死囚謝志宏：自由真好
JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

關鍵字：人權,中美關係,美國,中國,大陸,人權報告,移民,種族歧視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

23歲女「還人情」被相親對象困鄉下　警：你們已是夫妻！

外商投資法草案擬改動7處　新增「行政人員保密規定」

陸打造全球最大奧氏體不銹鋼環鍛件　將用於第四代核電機組

陸「聰明藥」成分近冰毒　仍有家長買給子女：比當學渣有意義

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

陸國務院發佈美國人權紀錄：劣跡斑斑！公民權利屢遭踐踏

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

23歲女「還人情」被相親對象困鄉下　警：你們已是夫妻！

外商投資法草案擬改動7處　新增「行政人員保密規定」

陸打造全球最大奧氏體不銹鋼環鍛件　將用於第四代核電機組

陸「聰明藥」成分近冰毒　仍有家長買給子女：比當學渣有意義

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

陸國務院發佈美國人權紀錄：劣跡斑斑！公民權利屢遭踐踏

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

世新情殺男大生判賠145萬　受害學妹：希望他永遠被關

黃光芹請辭電台主持　王浩宇再嗆韓國瑜：我們看到的是霸凌

台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留

大馬公開賽／林丹首戰周天成拼過關　不退役想挑戰東京奧運

遠見／我世代　新務實革命

快訊／經費＋接待問題　高雄新聞局證實「魔鬼阿諾不來了」

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

精華光學擬發每股26.5元現金股利　殖利率約4.5％

王道銀行數位帳戶市占達3成　不擔憂純網銀衝擊

大陸熱門新聞

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天..

女法醫驗上吊屍　解開繩聽到嘆息

男站路中間「試愛」　下秒被撞飛

床的世界、和成研發長照產品登陸

「平凡台灣女孩」當政協　已違法..

大叔與狗對罵30分鐘　最後輸了..

怕老母影響房價　逆子：要死死外..

政協台籍委員超自豪：跳出台灣狹..

雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃..

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

黃土坡談戀愛　這校區被封陸最慘

女大生搭衣航罹難　酸民卻罵炫富

全球金融中心排名 香港第三、上..

更多熱門

相關新聞

累到發抖也不躺下睡！真相讓主人淚崩

美國喬治亞州（Georgia）有一隻白色貴賓狗，每晚睡覺時都以站姿站著睡，儘管腳已經站到發抖仍不敢躺下來，讓主人非常不解。直到女主人了解牠之前的經歷後，忍不住落淚表示，「我現在才明白，原來牠以前就是那樣睡覺的，讓我好心痛」。

夢碎！林益世申請服外役監遭駁回

陸國務院：美國公民權利屢遭踐踏

陸外商法擬增七修改　2020年上路

19歲女騙保全死　二審開庭閃記者

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面