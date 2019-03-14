絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治





▲中美不只貿易戰打得火熱，對對方侵犯人權的指控也是難分難解。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／上海報導

美國昨日公布最新人權報告，批評中國侵犯人權「無人可比」後，大陸國務院新聞辦公室今天強勢迎戰，發布《2018年美國的人權紀錄》和《2018年美國侵犯人權事記》，共約2.2萬字痛批美國公民權利屢遭踐踏、貧富差距嚴重，種族歧視、校園安全、移民悲劇讓人擔憂等，批美才是劣跡斑斑，充滿「雙重標準」。

據新華社報導，大陸國務院新聞辦公室今天發布《2018年美國的人權紀錄》、《2018年美國侵犯人權事記》，全文分別為約1.2萬字和1萬多字。其中人權紀錄分為分為導言、公民權利屢遭踐踏、金錢政治大行其道、貧富分化日益嚴重、種族歧視變本加厲、兒童安全令人擔憂、性別歧視觸目驚心、移民悲劇不斷上演、單邊主義不得人心等部分。

▲加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名翻越圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）

人權紀錄指出，2018年美國共發生射槍案件5萬7103起，導致1萬4717人死亡。其中，校園槍擊案94起造成163人傷亡，是有紀錄以來案件數最多、傷亡最重的一年。

陸方還指控美國是貧富分化最嚴重的西方國家，非洲裔的貧困率是白人的2.5倍，失業率長期維持在白人的2倍左右；2018年4月起實施的「零容忍」政策，導致超過2000移民兒童與家人分離，邊境執法人員虐待、性侵未成年移民件數成長。

在中方廣受美方批評的網路監控、竊密上，大陸人權報告反咬美國政府的「棱鏡計劃」24小時運作，蒐集公民電郵、臉書、Google、Skype訊息。

中方還舉《大西洋月刊》報導分析為例，表示美國退出聯合國人權理事會的原因，是為了防止自身受到侵犯人權的指控。

▲國際間各大國的人權保障議題一直備受關注。（圖／視覺中國CFP）

大陸國新辦在報告中指出，當地時間3月13日，美國國務院發布《2018年國別人權報告》，「繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑污衊，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見」。

報告還列舉2018年，美國中期選舉共花費52億美元，比上次中期選舉增長35%為史上最貴為例，直言金錢操控美國政治。同時，舉多項數據和媒體報導強調，美國2018年仍然暴力犯罪案件頻發，涉槍犯罪猖獗，公職人員濫用職權，監聽活動肆無忌憚，新聞自由是徒有虛名等，以及各大監獄中仍屢屢發生侵害人權的事件。

在陸方公布報告的前一日，美方才剛發表《2018人權國別報告》，美國國務卿龐皮歐在記者會上指控中國在人權侵犯上「無人能比」。

美方報告還列舉言論打壓以及新疆、西藏問題等，認為中方嚴格限制外國組織，更提到台灣人權工作者李明哲等人，正遭到大陸當局的拘留中。

▼中美互相指控對方是侵犯人權大國。（圖／視覺中國）