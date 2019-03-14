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19歲女騙保全抵押700萬房產上吊死　開庭囂張閃記者

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▲▼騙保全自殺的張女，到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲騙保全自殺的張女，到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市從事直銷的女子張鳳佳，在臉書上張貼各種炫富照，謊稱「一年帶你住帝寶」，招攬下線投資。一名年輕保全誤信，遭騙抵押700萬元房產、簽本票，最後被地下錢莊高利貸逼死自殺。張女一審遭判刑後，二審14日首度開庭，張女態度囂張，閃躲記者，還大喇喇地問「怎樣！找我嗎！」

遭判刑的張女年僅20歲，身材高大，打扮起來外型亮麗，她從2016年初起，就在臉書上張貼許多與名車、鈔票的合照，還寫上「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「這周帶出1位新人單週收入破7萬了」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、1年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎」等文字，引人注目。

張女的臉書引起當時22歲的李姓保全員注意，在2017年中與張女連繫，誤信每投資250 萬元，1年後就可獲利300萬元。但月薪2萬多的李男，實在沒有多餘的資金投資，張女就慫恿李男抵押父親留下的房產，向地下錢莊業者抵押借款。李男照做，借貸後並簽下550萬元本票，李男取得250萬元，約定每月利息8％。李男拿到250萬元馬上就交給張女，但張女拿到錢後並未投資，反倒用來吃喝玩樂與償還自身債務。

李男簽下本票後，還不出每個月18萬元的高額利息，3個月後地下錢莊業者又拿出不動產買賣契約書，將房屋以700萬元賣給他，業者謊稱李男只要能還清250萬元，就不會過戶房屋，還在契約書上書寫收了李男150萬元。李男實在還不出利息，最後在2017年底，以電線上吊自殺。檢警展開調查，最後對張女與地下錢莊業者提起公訴。

一審法院認定張女犯下「偽造文書罪」，輕判有期徒刑1年，另外業者被以重利、偽造文書罪判刑7月。案件上訴二審，高等法院14日首度開庭審理，但張女竟遲到半小時才到，承審法官曾德水當庭指責，張女還推說為了躲避媒體，才會遲到。而開完庭後，張女又故意拖延不願離開，甚至還大喇喇問記者「怎樣！找我嗎！」，態度囂張。
 

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關鍵字：法律,人權,19歲女,保全,抵押,正妹,二審,房產,高等法院,囂張

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