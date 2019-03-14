爽服外役監夢碎！林益世申請遭遴選委員駁回

▲林益世外役監服刑夢碎。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因犯下貪汙案件，被依「財產來源不明罪」判刑2年定讞，已於去年9月底發監執行。他執行滿4個月後申請到外役監服刑，台北監獄初審通過後，送外役監遴選委員會複審，但遴選委員審議後決定駁回。林益世下個月還可以再度提出申請。

林益世在2012年2、3月間，時任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世一審判刑7年4個月，二審改判刑13年6月、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

林益世去年9月分發監執行，他執行期滿4個月後，因表現良好，首度向台北監獄申請轉外役監服刑，並獲得北監初審通過。事發後引發社會譁然，輿論一面倒批評。案經矯正署提報外役監受刑人遴選委員會審議，部分委員認為他另涉貪污案仍在審理中，累進處遇分數不高，最後投票結果未過半，決議駁回林益世的申請。但林益世下個月又可以提出申請。

