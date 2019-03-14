陸國務院發佈美國人權紀錄：劣跡斑斑！公民權利屢遭踐踏

▲大陸與美國國旗。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院14日發佈《2018年美國的人權紀錄》和《2018年美國侵犯人權事記》，全文分別都在1萬字左右，內文提及「美國國對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳」，以及「公民權利屢遭踐踏」、「金錢政治大行其道」、「貧富分化日益嚴重等」。

《新華社》指出，人權紀錄分為導言、公民權利屢遭踐踏、金錢政治大行其道、貧富分化日益嚴重、種族歧視變本加厲、兒童安全令人擔憂、性別歧視觸目驚心、移民悲劇不斷上演、單邊主義不得人心，全文約1.2萬字。美國侵犯人權事記全文1萬餘字。

▲美國國旗。（圖／pixabay）

人權紀錄說，當地時間3月13日，美國國務院發布《2018年國別人權報告》，繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑污衊，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見。如果人們對2018年美國的人權狀況稍加檢視便不難發現，自詡為「人權衛士」的美國政府，其人權紀錄依然是劣跡斑斑、乏善可陳，其奉行的人權雙重標準昭然若揭。

人權紀錄指出，2018年美國共發生涉槍案件57103件，導致14717人死亡、28172人受傷，其中未成年人死傷3502人。2018年美國發生94起校園槍擊案，共有163人傷亡，是有記錄以來校園槍擊案數量最多、傷亡最重的一年。

根據人權紀錄，美國淪為貧富分化最嚴重的西方國家。美國1%的最富有人群擁有全國38.6%的財富，而普通民眾的財富總量和收入水平持續下降。近半美國家庭生活拮據，1850萬人生活在極端貧困中。非洲裔的貧困率是白人的2.5倍，失業率長期維持在白人的2倍左右。

人權紀錄指出，美國移民政策致使骨肉分離。美國政府2018年4月開始實施「零容忍」政策，導致至少2000名移民兒童被迫與家人分離。邊境執法人員虐待、性侵未成年移民案件數量驚人增長。

▲ 大陸與美國關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

人權紀錄稱，美國網路監控司空見慣。美國政府的「棱鏡」項目24小時運行，未經授權恣意對公民的電子郵件、臉譜網消息、谷歌聊天、Skype網路通話等進行監聽監控。

權紀錄強調，美國悍然退出聯合國人權理事會。《大西洋月刊》網站的報道文章分析認為，美國此舉最陰險的意圖是為了防止自身受到侵犯人權的指控。