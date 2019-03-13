影／優久大學聯盟打造華人常春藤　世新等12校邀網紅異鄉人譜饒舌歌拚招生

▲網紅異鄉人Outlander扮成李小龍，將優久大學聯盟化作武林12門派，學生互相交流練功。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

學測成績發佈後，就是高三學生們選填志願、準備甄試入學的日子，12所私校組成的「優久大學聯盟」，11日在網路上放上了一支網路紅人異鄉人Outlander的饒舌歌曲，該歌曲以武林12門派與練功為主題，希望能藉此吸引準大學生們目光。

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「優久大學聯盟」是由東吳大學、中國文化大學、世新大學、淡江大學、銘傳大學、輔仁大學、實踐大學、大同大學以及台北醫學大學、中原大學、逢甲大學、靜宜大學等12所私校組成。世新大學為了執行這次的招生廣告案，找到網紅異鄉人Outlander合作，此支影片從11日起正式上線，已吸引近兩萬點擊率。

▲世新大學公共事務室承辦優久大學聯盟廣告案，公共事務室主任應淇帆在去年11月優久大學聯盟校長暨資訊主管會議提案通過。（圖／世新大學提供）

世新大學表示，在少子化、精緻辦學當道的年代，跨域、跨校學習成為大學生的必修學分，當今各大學也藉由互相結盟，開辦跨校選修、教學資源共享等優勢，盼能借力使力，補足本身大學系所的不足。

▲優久大學聯盟與網紅異鄉人Outlander合作，以武林12門派與練功為主題，譜出最潮的饒舌歌曲，影片11日正式上線，已吸引破萬點擊率。（圖／世新大學提供）

跨足台北、台中的優久大學聯盟也說明，秉持著「讀1校抵12校」精神，106學年度起共同推動e化教學系統，共同開放多門及多元課程，供學生跨校選課，只要是聯盟在校生，即可在「優久跨校共享課程選課系統」內選課，並至他校上課、修得學分，促成12校資源互享更加流通，盼共同打造出華人圈常春藤盟校。

世新大學說明，同時拿到兩校雙主修證書不是夢，為提供聯盟內學生多元跨域的學習機會，優久大學聯盟也首度在107學年度試辦跨校雙主修、輔系、交換生學生，提供學生更優質及多元化的選擇。