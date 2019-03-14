已婚渣男「留宿」前女友家還偷珠寶　四角褲露餡被打臉

▲已婚李姓男子留宿前女友家，竟偷鑰匙還偷珠寶。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

新北市一已婚李姓男子與前女友李姓女子藕斷絲連，偶爾還會留宿，卻趁李女沒注意，偷走其鑰匙，再藉故支開李女，潛入其住家偷走李女母親所擁有，價值超過66萬元珠寶。李男辯稱，只是回去拿手機，又怕反對交往的李母發現，才會偷偷摸摸。但檢警調閱監視器發現，李男下手前還穿著四角褲在屋內晃蕩。台北地方法院判處李男6個月有期徒刑，得易科罰金。

自稱任職服務業的李姓男子已婚，育有2子，因經濟狀況不佳，靠領政府補助維持生活，卻經常藉故不回家，留宿在前女友李姓女子位於台北市中山區的家中。

2018年某日，李男友再度留宿，卻趁李女沒注意，偷走其住家鑰匙，再藉口有事情要辦，拜託李女到他位在新北市汐止的住家幫忙拿東西，自己卻折返，用偷來的鑰匙開門，進入李女母親的房間，打開珠寶盒，偷走鑽戒、玉翡翠戒指、紅寶石戒指、鑽石耳環等，一共價值66萬3000多元的飾品。

由於李女家中客廳裝有監視器，李男還特意拿紙遮住鏡頭，正當行竊完畢準備落跑，李女母親卻突然返家，李男只好躲進李女房內不出聲，再趁機衝下樓逃離。女母聽到腳步聲覺得奇怪，檢查屋內，才發現珠寶盒內的飾品被偷個精光，趕緊報警。

李男辯稱，和李女外出用餐後發現忘記帶手機，但李女懷孕，又急著趕火車到汐止，才會向她取得鑰匙，獨自折返。不過因為已婚，與前女友交往遭到反對，怕李母發現他又留宿，才會遮鏡頭、躲房間，再偷溜離開。

不過李男的說法一一被打臉。李女表示，她根本沒把鑰匙交給李男。檢警勘驗監視器畫面後發現，案發前，李男還穿著四角褲在房間、客廳、陽台走來走去，行竊時，手機也早已在手上，戳破李男的謊言，被台北地檢署依竊盜罪提起公訴。

法官認為，李女懷有身孕，若李男僅是忘記拿手機，為何要她到汐止，顯見飾詞狡辯，又至今否認犯行毫無悔意，也未將失竊所得財物歸還，因此依《刑法》侵入住宅竊盜罪、無故侵入他人住居罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

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