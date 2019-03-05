影／藥頭躲三合院問「你們是誰」　「警察！」…他舉槍轟太陽穴亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局刑大偵一隊5日下午4時許，至彰化永靖鄉竹中巷查緝販毒案，沒想到一名涉嫌販毒46歲詹姓藥頭不願意配合，最後畏罪在三合院房間內，朝右邊太陽穴舉槍自盡，警方緊急將廖嫌送醫急救，在晚間18時18分仍不治身亡。

▲▼彰化縣警局查緝販毒，藥頭太陽穴自戕身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據偵一隊副隊長林世明指出，在5日下午4時許，因為循線追緝販毒案，一路追到了永靖鄉竹中巷廖嫌躲藏的三合院內，警方到場後，另有3名藥腳在場，在藥腳的指證下，有多項販毒前科的廖嫌確實住在該處，廖嫌一聽門外有人到，聞聲問「你們是誰？」「警察，開門！」廖嫌一聽是警察，馬上關上燈，鎖上門窗，沒多久，聽到「碰」一聲槍響，廖嫌拿槍朝自己的右邊太陽穴開槍自戕，子彈從左邊太陽穴噴出。

警方馬上破門而入，詹嫌已經倒臥在血泊中，滿頭鮮血，生命跡象已相當微弱，隨即在下午5時40分將他送往員生醫搶救，到晚間6時18分，不治身亡。

警方在屋內則找到一顆制式彈殼，以及安非他命與海洛因、吸食器等，並逮捕屋內前往買毒的一對情侶與包含屋主在內的2名男子，目前仍在偵訊中。

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