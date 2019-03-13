前吳志揚機要秘書「變更地目」　涉收賄BMW與千萬元

▲前桃園縣府鄒姓機要秘書與地政事務所等人涉嫌收賄，桃園地檢署今天偵查終結，依貪汙等罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣長吳志揚鄒姓機要秘書與地政事務所公務人員涉嫌收賄案，檢警指出，鄒姓秘書居中媒介官員協助土地變更，從中收取逾千萬元鉅額「活動」費用，桃園地檢署13日偵查終結，依貪污治罪條例起訴將鄒等3人。



檢警調查，桃園市楊梅區仁美里大片農地，地主希望變更為工業園區開發案，聯合集資約4億元為「活動」費，其中黃姓地主等人於2012年底接觸時任縣長辦公室鄒姓機要秘書，私下致贈價值2百萬元BMW轎車與現金百萬元，鄒在土地變更案中介紹楊梅、桃園地政事務所葉姓與宋姓公務人員，協助地主變更農地，若投資成功將賺進巨額暴利。

桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮法務部廉政署、桃園市調處調查，黃姓、柳姓與魏姓地主透過鄒姓秘書建立聯繫管道，柳、魏負責整合土地與說服在地金主參與投資，再以興辦產業人名義向桃園縣府申請設置，過程若遭阻擾，則交由鄒以桃園縣長名義出面排解。



黃姓地主私下向鄒姓秘書等仁交付BMW轎車與一千萬元賄款，先預付百萬元前金，事成後再後補餘款九百萬元，鄒以職務之便協助完成設置產業園區案，但因開發案延宕，桃園縣長吳志揚2014年市長選舉未能連任，鄒等人遂無法協助推動該案。



檢調經4年多調查，桃園地檢署偵查終結，將鄒姓秘書、宋姓與葉姓地政事務所人員依貪污治罪條例、收受賄賂與洗錢防制法等罪嫌提起公訴。



此外，黃姓地主等人則涉及賄賂罪嫌，檢察官審酌黃姓地主等人坦承犯行且犯後態度尚佳，以緩起訴處分為期一年，緩起訴起6個月內，支付10萬元於國庫，並須參加桃園地檢署法治教育課程2場。

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