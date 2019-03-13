　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

前吳志揚機要秘書「變更地目」　涉收賄BMW與千萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前桃園縣府鄒姓機要秘書與地政事務所等人涉嫌收賄，桃園地檢署今天偵查終結，依貪汙罪嫌起訴 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園縣府鄒姓機要秘書與地政事務所等人涉嫌收賄，桃園地檢署今天偵查終結，依貪汙等罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣長吳志揚鄒姓機要秘書與地政事務所公務人員涉嫌收賄案，檢警指出，鄒姓秘書居中媒介官員協助土地變更，從中收取逾千萬元鉅額「活動」費用，桃園地檢署13日偵查終結，依貪污治罪條例起訴將鄒等3人。

檢警調查，桃園市楊梅區仁美里大片農地，地主希望變更為工業園區開發案，聯合集資約4億元為「活動」費，其中黃姓地主等人於2012年底接觸時任縣長辦公室鄒姓機要秘書，私下致贈價值2百萬元BMW轎車與現金百萬元，鄒在土地變更案中介紹楊梅、桃園地政事務所葉姓與宋姓公務人員，協助地主變更農地，若投資成功將賺進巨額暴利。

桃園地檢署檢察官吳宗憲指揮法務部廉政署、桃園市調處調查，黃姓、柳姓與魏姓地主透過鄒姓秘書建立聯繫管道，柳、魏負責整合土地與說服在地金主參與投資，再以興辦產業人名義向桃園縣府申請設置，過程若遭阻擾，則交由鄒以桃園縣長名義出面排解。

黃姓地主私下向鄒姓秘書等仁交付BMW轎車與一千萬元賄款，先預付百萬元前金，事成後再後補餘款九百萬元，鄒以職務之便協助完成設置產業園區案，但因開發案延宕，桃園縣長吳志揚2014年市長選舉未能連任，鄒等人遂無法協助推動該案。

檢調經4年多調查，桃園地檢署偵查終結，將鄒姓秘書、宋姓與葉姓地政事務所人員依貪污治罪條例、收受賄賂與洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

此外，黃姓地主等人則涉及賄賂罪嫌，檢察官審酌黃姓地主等人坦承犯行且犯後態度尚佳，以緩起訴處分為期一年，緩起訴起6個月內，支付10萬元於國庫，並須參加桃園地檢署法治教育課程2場。

【更多新聞】

►弱勢男離家9公里坐派出所前　暖警供熱食助返家

►按摩女有動作沒說話　員警「妳摸我好舒服」蒐證白搭

►網咖獵人頭藏150萬一粒眠赴美　2少年為2萬元淪「運毒車手」

ET快訊
合歡山下雪了！「武嶺變銀白世界」　網友瘋追雪：快衝
獨家／《聲林》申力安休學！「棄德國學業」要發片了

關鍵字：桃檢,收賄,貪汙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

影／媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

大里農會成洗錢轉運站　女行員當組頭「帳戶進出八千萬」

林光宇判1年　台灣護師醫療產業工會：希望重視職場霸凌

轎車逆向衝過來！害騎士急煞慘摔…大媽「默哀3秒」後加速離去

恐怖！宜蘭砂石車追撞轎車卡水溝　路旁電桿也遭擊落

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

大里農會成洗錢轉運站　女行員當組頭「帳戶進出八千萬」

林光宇判1年　台灣護師醫療產業工會：希望重視職場霸凌

轎車逆向衝過來！害騎士急煞慘摔…大媽「默哀3秒」後加速離去

恐怖！宜蘭砂石車追撞轎車卡水溝　路旁電桿也遭擊落

男被控偷58元文蛤肉　法官判無罪「他身上有1000元」

前吳志揚機要秘書「變更地目」　涉收賄BMW與千萬元

快訊／「淡大延畢女學生」陳屍百齡橋下！　詭男臉蒼白：酒吧認識

「褲襠異常突出」太搶眼　通緝犯上網咖被搜出槍毒

錢出去票沒來！搶鄧紫棋演唱會門票匯1萬5　賣家不讀不回

自稱「鄭捷第二」嗆拿刀殺童星左左右右　刑事局：尚未報案

《遊戲王》遭禁15年的神卡又回來啦　網友吐槽：禁太久社會脫節

大里農會成洗錢轉運站　女行員當組頭「帳戶進出八千萬」

24小時書店bye！誠品敦南店熄燈號　東區商圈挫咧等

蹦出新滋味！肉燥泡麵「3創新吃法」曝光...泡麵披薩超狂

初選到最後徵召韓國瑜？　國民黨：不排除任何可能

粉絲狂傳「清宮末代照」她99%撞臉HowHow！網看傻笑瘋：後勁超強

林光宇判1年　台灣護師醫療產業工會：希望重視職場霸凌

國巨旗下智寶、凱美下午4點同步召開記者會　宣布合併消息

邱智淵／恐共仇中卡住的是台灣的咽喉

南部旱季加快清淤　助砂石產量供應穩

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

社會熱門新聞

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔..

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽..

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路..

即／百齡橋下浮屍　證實為淡大女..

才剛電話報平安　3小時後女兒慘..

即／中和一家5人被圍毆　全送醫

「推我一把的人」輕生醫LINE..

變態！道士趁女子體虛　壓在神桌..

更／北市百齡橋下浮屍趴渠溝　詭..

即／20歲女「爬到3樓」　媽媽..

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

婚紗照曝光　警界超模級情侶檔5..

20歲生日禮是LEXUS　富少..

更多熱門

相關新聞

最貪女檢提前報到入監　服刑12年

高檢署前檢察官陳玉珍，因收賄2300萬元被判刑12年定讞，原本台北地檢署通知她8日報到入監，但消息曝光後，她疑因躲避媒體拍攝，主動提前在7日下午，到北檢第二辦公室報到，經檢方確認人別身分後，搭上囚車發監執行。

許志堅貪汙案　判刑10年定讞

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院法官

最貪女檢收賄2300萬　判12年8日發監

查車籍洩機密　鄉長涉貪引案外案

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面