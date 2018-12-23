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台灣唯一港籍調查官酒駕自摔亡　曾臥底剛拿下據點績效第一

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▲調查局苗栗縣調查站調查專員陳洽波，前晚酒後騎車返家途中，不慎擦撞摔倒身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲調查局苗栗縣調查站調查專員陳洽波，前晚酒後騎車返家途中，不慎擦撞摔倒身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

 記者黃孟珍／苗栗報導

調查局苗栗縣調查站調查專員陳洽波，22日晚間酒後騎車返回住家時，行經西濱公路上不慎擦撞到一台腳踏車，結果車頭失去重心自摔，腦部重擊，送往苗栗醫院急救，因傷重轉往長庚醫院時不幸死亡。

▲救護人員抵達事發現場搶救，還是因為傷勢過重，在轉院的過程中不幸死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救護人員抵達事發現場搶救，還是因為傷勢過重，在轉院的過程中不幸死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳洽波早年是從香港來台念書的僑生，畢業後被調查局吸收，將返港臥底。1990年，香港富商王德輝被綁架，付6000萬美金贖款，匪徒因在電話中用廣東話連絡，調查局為追查贓款，找陳洽波幫忙翻譯，順利查扣六億五千萬贓款。陳擔心身分曝光，意外留在台灣，是調查局唯一香港籍情報員。

苗栗調查站副主任吳榮修表示，陳在101年調任苗栗調查站，因會說廣東話，而破了許多國外毒品、走私案件，也在這次九合一大選時調查賄選的部分不宜餘力，更是為了反毒宣導，跑遍了各個學校。10月份也才剛剛拿下竹南據點績效第一名，這突如其來的消息，站內的同仁都感到不捨與惋惜。

▲2018年10月份陳洽波剛得到竹南據點績效第一名的榮耀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2018年10月份陳洽波（左）剛得到竹南據點績效第一名的榮耀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，當晚在苗栗縣後龍鎮某餐廳飲酒後，陳洽波騎車要回竹南辦公室休息，當時雖有人勸阻，但陳洽波堅稱距離不遠，不料就發生車禍。

後龍消防分隊隊員洪政民指出，當下抵達事發地點時，已經發現陳洽波面朝下，失去意識及呼吸，緊急施作ＣＰＲ後，趕緊送往苗栗醫院搶救，因傷勢過重要轉往林口長庚醫院途中不幸死亡。

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關鍵字：苗栗,調查站,緝毒

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