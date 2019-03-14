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又紅又統！57歲「平凡台灣女孩」凌友詩爆「有綠卡」　網狂砲轟

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▲▼台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

台籍大陸全國政協委員凌友詩日前在政協會議上高調支持「兩岸統一」，還自豪表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」這番發言讓她很快被兩岸網友肉搜，部分人稱她一直「又紅又統的」，沒想到如今還被爆出擁有「綠卡」。

據悉，凌友詩出生於台灣高雄，父親是國民黨海軍副艦長，17歲移居香港，香港大學政治哲學博士，曾任香港特區政府中央政策組高級研究主任；現任香港中文大學當代中國文化中心榮譽研究員。自她進入香港特區政府工作後，一直「又紅又統」；曾任三屆福建省政協委員，中共全國婦聯執委，也曾在大陸官方新華社和陸媒發表「表忠」言論；最值得一提的是，她還擁有美國綠卡。

大陸網友看完凌友詩的發表後，紛紛在微博上留言，「真的快吐了！好噁心」、「57歲還敢自稱女孩，那我40歲豈不要自稱小朋友」、「小學生演講比賽」、「低級紅」、「表演得真生動」、「這是故意來搞笑的吧」、「高級黑」、「台灣口音都沒有？文革腔？」。

▼凌友詩發言遭到大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲▼凌友詩發言遭到大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

香港網友則說：「將人民大會堂當成個人政治表忠的地方，為將來官運亨通？」、「根本不是道地台灣或是香港背景成長的人，做作程度更甚中國大陸土生土長經歷文革的唱紅大媽」、「動作也太浮誇好像在演的，令人毛骨悚然」、「吃裡扒外？」

凌友詩的發言引起兩岸許多討論，但她並不太在意，還在受陸媒訪問時強調，自己一點也不難過，也不委屈，因為心底清楚知道，對台灣的感情、對香港的感情是情真意切的，「我非常思念小時候眷村的山東餃子，常常懷念台灣中部綿延的峻嶺和盤在山峰上的白雲，我如此多情善感分明就像一個台灣人，但在大是大非的政治問題上，我跟台灣當局和媚日分子絶對談不到一起。」

台灣網友看完表示，「原來又是個反美是表演工作，親美是真生活的演員阿」、「看到他們還在找這種貨色當樣板人物，我就放心了」、「連中國人自己都看不下去了」、「我把後天晚餐都吐出來了嘔嘔嘔嘔」、「又紅又統有綠卡，酷喔！」。

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關鍵字：凌友詩,綠卡,一國兩制

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