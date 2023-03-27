用雲端發票越來越難中獎？網友邏輯戰「點2原因」：用載具人變多

▲雲端發票有加開215萬組500元獎項。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

政府推行雲端發票，每期加開100萬元、2000元、800元、500元獎項，鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，可以額外多一次對獎機會，但有民眾發文感嘆，自從使用載具後，發票更難中獎了，不少人有感認同「用越久越不會中」，增開六獎取消後中獎率大幅降低，但也有過來人點出關鍵在於使用人數增加，在網路引發論戰。

財政部公布今年1到2月期統一發票中獎號碼，未料獎號一出，網路上哀鴻遍野，紙本發票戰場慘烈，有網友發文感嘆，超過百張發票但是槓龜，獎號出爐的時候只有「心碎的聲音」，不少人力勸「越來越難中了，好康的都用在雲端發票了」。

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▲網路出現許多雲端發票槓龜文。（圖／爆廢公社）



「爆廢公社」中出現大量載具發票中「槓龜」畫面的貼文，眾人哭喊「用了雲端後只中過一次200…之前用紙本幾乎每個月也中一張」、「沒中過半次」、「自從發票修改後已不抱任何希望了」。其中有一名網友質疑，自己以前100至110張發票就會中一張，但政府去年開始取消「增開六獎」的紙本發票獎項，讓中獎機率降低，遭其他人反酸「運氣差少牽拖，風向帶那麼爛」、「怎麼不用載具？」「我連續三期中獎了」

事實上，財政部為鼓勵民眾消費索取雲端發票，減少紙張浪費，取消紙本發票的200元「增開六獎」獎項，另外增加雲端發票專屬獎500元組數，且從原本100萬組，增加至現行的215萬組，自去年7至8月期起至今，每期加開，包含30組100萬元獎、1.6萬組2000元獎、10萬組800元獎，總獎金高達12.17億元，藉此提升民眾消費索取雲端發票意願。

不少網友推測，因為雲端發票獎項是固定的，「用載具人變多，難怪1年沒中雲端專屬獎了」、「載具用的人變多，變比較多人爭」「因為越來越多人用，中獎機率就會降低」，但有一派網友認為「以最後3碼為例，就是000至999，共1000個號碼，從其中選出幾個數字為中獎號碼，和有多少人參加有關嗎？」

過去也曾有鄉民在批踢踢發文抱怨，中獎率大幅下降，被留言狂酸「每期樣本數這麼低，用邏輯思考好嗎？以前高於機率算運氣好」、「雲端發票還多一組號碼可以對，你沒中是你的問題」、「中獎率0.3%，簡單的算術自己算。」