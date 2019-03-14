單車丟了、坐錯公車都好棒棒！浙大2000人誇誇群啥都能讚

▲在「誇誇群」中可以受到所有成員的誇讚，示意圖，和本文當事人無關。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

浙江大學近日出現了一個包含了2000人的「誇誇群」，只要成員把生活中的點滴或是煩惱貼在這個微信群組裡，其他成員就會集體留言誇獎。據了解，這個「誇誇群」是在2月28日成立，短短兩天就吸引了500人加入，現在已經有4個分群在運行，成員人數也還在增加。

「今天單車丟了，找了好都沒找到，求誇」：「在找單車的過程中反復奔波鍛鍊了身體，誇」、「丟了人不暴躁，說明人極為優雅，誇」、「下一輛單車更美，誇」，《錢江晚報》微信公眾號上可以看到許多群組成員「求誇」、「誇人」與「被誇」的留言，從坐錯公車等生活瑣事到課業，凡是有人提出需求，例刻都有大批成員湧現誇獎。

▲浙大「誇誇群」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙大「誇誇群」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

浙大誇誇群的發起者是市場營銷專業大二學生蘇嘉琦，群組的飛快走紅，連她自己都沒有料到，直呼這是個意外的驚喜。她說，自己是借鑒了豆瓣「互相表揚小組」的創意，想在浙大也創造一個互幫互助、為大家提供正能量的地方。

▲浙大「誇誇群」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲浙大「誇誇群」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

據了解，目前，浙大誇誇群的誇讚內容主要存在3種形式：搞怪型求誇（如「我今天買了個柚子，求誇」）、求安慰型和求表揚型。蘇嘉琦希望能引導浙大誇誇群向後兩種誇讚形式傾斜，「如果誇誇群能最大程度幫助到有需要的同學，發揮一定的心理療愈作用，那是再好不過的。」

據指出，現在於大陸的網購平台上有販售一種專業誇人的「誇誇服務」，只要付費就能讓指定對象享受到前所未有的誇獎，甚至被捧上天。店家標榜，他們是「神仙級專屬誇人」，還推出婦女節百人群限量優惠。此外，如今這種「誇誇群」也逐漸出現在大陸的校園中。

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