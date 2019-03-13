柚子30元敗市說法　藍軍議員用政治生命力挺謝龍介

▲國民黨市議會黨團書記長蔡育輝、議員尤榮智、方一峰3人，挺身為謝龍介澄清謠言，3人用政治生命保證，謝龍介在簽約現場從頭到尾絕沒說過30元這句話。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨謝龍介幫柚農開闢通路、找尋生機，卻遭抹黑收購價1斤只有30元，會讓麻豆柚「敗市」，國民黨市議會黨團書記長蔡育輝、議員尤榮智、方一峰，挺身為謝龍介澄清謠言，3人用政治生命保證，謝龍介絕沒說30元這句話，他們在現場聽得清清楚楚，選舉是一場民主競爭，請對手不要出奧步，否則會被選民唾棄。

台南市議會國民團書記長蔡育輝、議員尤榮智、方一峰3人指出，台南市第二選區的選民結構是綠中之綠，謝龍介剛投入立委補選，民調跟郭國文有一段差距，大家都理解，但經過謝龍介這幾個月上山下海在14個行政區域的努力，當地的選民感受到他踏實，一步一腳印的為農漁民們，披荊斬棘，開疆闢土，打開一條條的通路，尋覓到一現現的生機，死忠的民進黨的選民們動了換人做看看的念頭。

蔡育輝、尤榮智、方一峰表示，3月8日謝龍介和農友及通路商在麻豆代天府簽約，他們3人全程陪同，謝龍介只說用「行口價的一成收購，20尺貨櫃50個，70萬斤」，完全沒提到1斤30元，怎會冒出30元之說，選舉競爭本來就是民主常態，大家各憑本事，但若是用栽贓抹黑之道來攻擊對手，真相終會大白，選民看破候選人的手腳，下場會更淒慘。

蔡育輝、尤榮智、方一峰強調，謝龍介沒說過30元1斤這句話，因為他深知柚子行情價是60到100元一斤，他們3人當天全程陪同謝龍介進行簽約儀式，可以作證，他們願意用政治生命來相挺，請對手不要再出奧步，否則會被政治謊言反噬。