賴清德陪郭國文麻豆拜票　再批謝龍介25元敗柚市

▲賴清德與民進黨候選人郭國文不畏雨天，在麻豆街口和鄉親朋友問候拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離立委補選剩下3天，雖然13日上午天候不佳，前行政院長賴清德與民進黨候選人郭國文依然不畏雨天，在麻豆街口和鄉親朋友問候拜票，見到賴、郭2人，行人與駕駛朋友十分熱絡，紛紛走過來握手、拍照，或是用喇叭聲向郭國文加油。

賴清德說明台南市去年農業總產值達626億元，再創新高，這都是農民、政府與民間單位持續努力的成果。郭國文同時批謝龍介說要幫農民賣水果，結果一出手就讓人看破手腳，竟傳出要用25塊1斤要收購麻豆文旦，這不是幫農民，是在敗壞柚價，讓柚農血本無歸；郭國文說，謝龍介連81％和81倍都分不清楚，信口說房租稅要變81萬，滿口假話不只咀咒給別人死，還要用造成市民與政府的對立，到底居心為何？

賴清德強調台南選區廣大，有山有海有工業有商業，「我們要選一個可以兼顧各種產業發展的人，讓他來當黃偉哲市長的幫手。郭國文是一個做實事的人，不只會照顧農漁民，讓水果農產銷到世界，也會促進台南各行各業的工商產業發展。」

賴清德呼籲鄉親做出最正確的選擇，3月16日集中選票支持認真、實在，最能照顧各種產業發展的郭國文。