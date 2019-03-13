綠營轟「麻豆文旦30元」　謝龍介：清德兄別憨憨跟人去陪墓

記者林悅／台南報導

台南立委第二選區補選進入最後關頭，民進黨連日來猛轟國民黨籍立委候選人謝龍介，賣麻豆文旦一斤30元，會害麻豆柚「倒市」，3月13日上午在台南西港、佳里區「街頭開講」的國民黨候選人謝龍介嚴詞否認，並揶揄前行政院長賴清德不要被誤導而「憨憨跟人去陪墓」，強調自己「白白布被染到黑」。

▲民進黨連日來猛轟國民黨籍立委候選人謝龍介，賣麻豆文旦一斤30元，會害麻豆柚「倒市」，謝龍介嚴詞否認，強調自己「白白布被染到黑」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介仔細說明文旦交易的等級、數量及價格，他說貿易商與農民接觸的文旦「裸果」（不含紙箱等資材），每箱10台斤（6 公斤）大致上分為4種規格，收購價每台斤分別為42元（11、12粒裝）、46元（13、14粒）、52元（15、16粒），至於最大顆約1台斤以上（最不好賣）的，依盤口價再加上2成價格。

謝龍介強調說，柚農栽種成本每台斤就不只30元，不可能收購價是每台斤30元，這根本是不實謠言。謝龍介說，清德兄不知是誰跟他說的，都被人誤導「憨憨跟人去陪墓」，也不來查證，對手又是透過名嘴、媒體在網路誤導、抹黑，行政資源都在對方手上，將他「白白布染到黑」。謝龍介說以賴清德的行情，一定可以賣得更好，他邀賴清德一起來為農民加油。

▲謝龍介邀請賴清德一起為農民拼通路，賣麻豆文旦，相信以賴清德的行情，一定可以賣得更好。

謝龍介也說，賴清德市長沒任期結束高升去當行政院長，現在下台回到故鄉助選，但台南市長任內「很殺！」，將房屋稅飆漲至81％還回溯調漲，造成民怨四起，至於網路上曾有他提及房屋稅有1萬飆漲成81萬個案，他說有可能是81％的口誤，他願意修正說詞，最後謝龍介仍不忘說一下「清德兄加油！」。