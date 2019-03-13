抗議袒護保險業者　業務員總工會陳情7立委大動作擋修法延長解約權

▲中華民國保險業務聯合總工會理事長嚴慶龍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李蕙璇／台北報導

保險業者解約權到底會不會從2年延長到5年，引起各界關注，而保險業務聯合總工會日前發函給金管會，認為一旦修法通過則會損及保戶權益，要求召開公聽會廣徵各界意見之外，也同時向7名立委陳情。

金管會於去年12月下旬預告保險法修正草案版本，欲將第64條的當保險公司知道保戶有惡意隱瞞、不實告知等危險理由，足以達到解除契約，經過1個月不行使便無法解約，或者是保險契約訂立後經過2年，即有可以解除之原因，亦不得解除契約中的2年時間，延長到5年。

中華民國保險業務聯合總工會3月上旬發文給金管會，希望考量保障保戶權益，廣納諫言，並同時向立委曾銘宗、江永昌、林岱樺、洪慈庸、余宛如、李彥秀與吳玉琴陳情，希望公開辦理公聽會，廣徵保戶、中華民國保險業全國總工會、中華民國保險業務聯合總工會的意見，維護保戶權益。

中華民國保險業務聯合總工會理事長嚴慶龍表示，保險法賦予保險公司的解約權原是2年，一旦延長到5年，勢必引起保戶擔憂，此作法無疑是袒護保險公司，而損及保戶權益。由於修法草案預告期已在2月26日到期，而金管會最後送出去的修法草案版本到底為何種還無法確認前，希望可以辦公聽會再多聽取保戶們聲音。

而政大法律系教授葉啟洲則公開表態支持應修法，認為可減少惡意濫用情況，但可保留詐欺撤銷權的適用。

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