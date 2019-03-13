影／集集線火車出軌！煞車失靈「暴衝300m」慘撞人行道　乘客嚇歪

▲集集支線火車12日發生出軌事故。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者曹悅華／台北報導

台鐵又傳出軌事故！12日晚間9點15分左右，台鐵集集支線上，一列從彰化二水開往水里車埕的2727車次區間車，在抵達終點車埕站時，疑因煞車失靈，脫軌後往馬路衝了300公尺左右直到撞上人行道才停止，所幸因為是平日車上僅1名乘客且都未受傷，不然以日月潭風景區假日動輒破萬遊客，後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

據了解，該區間車12日晚間8點20分發車，表定應該9點10分抵達車程，因誤點緣故晚了約5分鐘進站，在快到終點時，突然煞車失靈，整台車（車頭加兩截車廂）直衝停不下來，直到撞上人行道盡頭泥磚才停止，當時劇烈鳴笛聲及碰撞聲嚇壞車上乘客及附近居民。

對此，台鐵局說明， 3月12日21時14分第2727次晚4分到達集集支線車埕站，因司機員控速不當、制軔失宜（煞車失靈），造成編組第1車DR1006號越過止衝檔，前轉向架二軸出軌。車上1名旅客及司機員、車長均無人受傷。事發後台鐵局立即進行搶修，後續第2728次列車正常開行。本案於3月13日03時40分事故車復軌，06時36分完成搶修，未影響其他列車行駛，詳細責任原因目前由台鐵局營運安全處調查中。