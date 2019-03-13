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普悠瑪噴軌4個月！前台鐵局長「只記大過爽當董事長」　林佳龍：沒是非

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▲▼立法院內政 交通 教育文化 委員會 徐國勇 林佳龍 潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍直言，前台鐵局長范植谷現任中國驗船公司董事長「沒有是非」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今已經超過4個半月，在12日曝光的最新行政事故調查報告中，前三任台鐵局長和先前一樣，僅記大過，負責採購的范植谷還繼續擔任中國驗船公司董事長，引發社會議論。對此，今（13）林佳龍在立法院直言「我心情很難過，事實上是沒有是非了」。

對於前台鐵局長范植谷至今仍擔任驗船中心董事長，林佳龍說，對社會來說，並沒有檢討改進，還代表交通部去擔任驗船中心董事長，「心情很難過，事實上是沒有是非了」。他也提到，中國驗船雖是民股為主，交通部也有代表，但如果范有行政責任的話，是連帶的，不應該代表交通部擔任要職。至於現任觀光局長周永暉只記一支大過是否過輕，林只回「謝謝」。

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台鐵局長范植谷升任交通部常次。(圖／台鐵)

▲負責普悠瑪採購事宜的前台鐵局長范植谷。（圖／資料照）

林佳龍說，交通部主動啟動普悠瑪事故行政責任調查，除了先前行政院的行政調查，還有進行中司法調查，交通部再就行政責任的釐清，也就是事故發生的相對應該負責的單位和人，做了更詳細的調查，因此行政責任的懲處可以建立在這個基礎上。

林佳龍表明，先前交通部台鐵局傾向司法調查完再調查，但他認為只要法律沒有禁止，也可以啟動行政責任調查，所以交通部就先來做。而這次鐵道局上交的報告內容也比先前詳實，因此可以在這基礎上，做行政懲處，未來司法責任由司法單位負責，行政責任一定要用最嚴格標準自我檢討，唯有最徹底的改革，才能贏得社會信任。

林佳龍強調，這過程中自己希望資訊透明化，所以審查過程中也要求檢察官在取得錄音跟通聯記錄後，只要法律沒有限制，不影響偵查不公開，指示同仁研議盡可能公布。

▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆至今已經4個半月。（圖／記者柳名耕攝）

在先前與家屬第4次懇談會時，林佳龍就有提到「自己對行政調查也不滿意」，因此要求鐵道局呈交新的行政調查報告。不過據交通部內部人員指出，林昨上午約10點看到鐵道局用公文上簽的普悠瑪事故行政調查報告後，發現根本與先前那份沒有太大差異，直接在其會議室動怒，直指「這種調查報告沒辦法接受」，不接受的原因是對前三任局長的懲處太輕，要求重新檢討，特別是負責事故列車採購及驗收的前局長范植谷，只有記過，現在還轉任中國驗船公司董事長，懲處過輕。

另一方面，林佳龍在看到事故調查責任，要司機負大部分的責任，覺得不合乎常理，司機員的責任司法已經在調查，這份報告應該著重於行政責任，就算尤振仲超速、關掉ATP，但系統無法扭轉這個錯誤，顯示系統有很大問題，不能完全歸咎於司機員，因此要求鐵道局重新提出報告。

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關鍵字：林佳龍,普悠瑪,范植谷,台鐵,周永暉,驗船公司董事長,行政事故調查,是非

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