　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／台北車站閘門故障「塞爆影像」曝！台鐵鞠躬致歉：下午撥人力解卡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曹悅華／台北報導

今（13）早台北車站發生系統大當機狀況，電子票證閘門故障，造成上班族塞爆月台。隨著影像曝光，台鐵局稍早向大眾鞠躬致歉，目前進出站閘門均已全部修復，影響人數約兩千人。

▲▼台北站站務主任賴彥宇說明台鐵狀況。（圖／記者曹悅華攝）

▲台北站站務主任賴彥宇向旅客致歉。（圖／記者曹悅華攝）

請繼續往下閱讀...

從畫面中可以看到，在北車系統大當機後，進出閘門及月台都塞滿了人，對此，台北車站站務主任賴彥宇，代表台北站造成旅客不便鞠躬致歉，他說明，經查今凌晨1:00至4:00台鐵大樓電力系統維修，台北站部分系統未依SOP操作，致今晨送電時造成B3進出站閘門當機，台北站立即連絡廠商修理，8:40進出站閘門均已全部修復，於故障期間也立即加派3位同仁至現場服務，通知旅客可以先行進出站，下午搭車前先解卡，再刷卡進站，針對相關疏失會深切檢討改善。

▲▼台鐵上午閘門故障，監視器畫面看出乘客卡在閘門口，無法使用台鐵票進出。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵上午閘門故障，監視器畫面看出乘客卡在閘門口，無法使用台鐵票進出。（圖／台鐵提供）

▲台北車站系統大當機，上班族擠爆狀況。（圖／台鐵局提供）

賴彥宇補充，系統問題在早上上班時間都還沒好，比較嚴重是在捷運共構層，進站1、2台可以用，出站全部不能使用，B1部分壞掉，有些旅客從B1出去，就不會受影響，工程師約在8:20分抵達，8:29B1全恢復，8:40是全站閘門恢復正常。

至於外界質疑，為何清晨就知道工程師卻8:20才到，台鐵解釋，因為該問題內部無法自行排除，有馬上通知委外工程師過來，工程師在7點左右就有出動過來幫解決。

賴彥宇也提醒，下午會視排隊人潮決定處理方式，如果在下班尖峰時段，就會把人力都撥過去，中午也會把公告貼出，提醒旅客一回來進閘門機前就可以先去進行解卡。

ET快訊
快訊／花蓮外海規模5.3地震　初估花蓮震度3級以上
詳細攻略！小資版馬爾地夫4月直飛　芽莊4天3夜1萬8有找
YG正式宣布「和勝利解約」：深刻反省沒管好藝人！
奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車爆頭慘死

關鍵字：台北車站,台鐵,系統當機,電子票證閘門,跳電,停電,致歉,道歉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！　林佳龍怒了：我沒辦法接受

不到一天撇「震怒說」！林佳龍談普悠瑪最新行政報告：我是心痛

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了

人不到車要到！摳男婚禮向他借車　厚臉皮「超慘待遇」網罵翻

普悠瑪噴軌4個月！前台鐵局長「只記大過爽當董事長」　林佳龍：沒是非

情人節該送男友什麼好呢？　網推最想收到禮物大排名

閨蜜神默契！傳Line「問號驚嘆號」秒懂　通靈系對話驚呆網：這境界...

歐盟、阿聯下令禁止波音737 MAX飛進領空　台灣有「1航班」可能搭到

炸湯圓糗變「福壽螺蛋」…暗黑料理再添傳奇　網曝：下鍋前要先這樣做

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了

人不到車要到！摳男婚禮向他借車　厚臉皮「超慘待遇」網罵翻

普悠瑪噴軌4個月！前台鐵局長「只記大過爽當董事長」　林佳龍：沒是非

情人節該送男友什麼好呢？　網推最想收到禮物大排名

閨蜜神默契！傳Line「問號驚嘆號」秒懂　通靈系對話驚呆網：這境界...

歐盟、阿聯下令禁止波音737 MAX飛進領空　台灣有「1航班」可能搭到

炸湯圓糗變「福壽螺蛋」…暗黑料理再添傳奇　網曝：下鍋前要先這樣做

老家100年前竟是墓仔埔？40萬張歷史地圖曝光…快來查城市進化過程

超商買35元咖啡！開蓋「容量不足30cc」po文討拍　網友解惑：很正常

掀開蟎蟲狂蠕動！她針眼半年好不了　問題竟在「假睫毛」

快訊／Selina高齡15歲愛狗Pinky離世！　公司：心情低落

輝達砸69億美元併購以色列廠邁倫　強攻資料中心

Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

大專棒聯／林奕丞飆9局完投連拿13出局　台體四強在望

中學五人制／重演南區冠軍戰　佳里PK勝爽文復仇成功挺4強

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了

打開便當見「生蛆蠕動」！滷肉、豆干亂竄　網喊噁：全身發癢

生活熱門新聞

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯..

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳..

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　..

鋒面＋冷空氣連2波雨襲！熱點出..

她發「我的失約男友」　10天後..

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定..

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來..

即／北台04：19中型地震　響..

駕駛櫃台前空白5秒開口說4字　..

即／台北車站系統大當機　月台塞..

春雨又開炸！周三入夜起「北部濕..

台中RX男載失智爺回家　聽到對..

更多熱門

相關新聞

普悠瑪噴軌前台鐵局長爽當董事長　林佳龍回應

普悠瑪翻覆至今已經超過4個半月，在12日曝光的最新行政事故調查報告中，前三任台鐵局長和先前一樣，僅記大過，負責採購的范植谷還繼續擔任中國驗船公司董事長，引發社會議論。對此，今（13）林佳龍在立法院直言「我心情很難過，事實上是沒有是非了」。

撇普悠瑪報告「震怒說」！林佳龍：我是心痛

即／台北車站系統大當機　月台塞爆

不滿誤點＋沒聽到廣播　大叔跳針喊13次報警

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面