影／台北車站閘門故障「塞爆影像」曝！台鐵鞠躬致歉：下午撥人力解卡

記者曹悅華／台北報導

今（13）早台北車站發生系統大當機狀況，電子票證閘門故障，造成上班族塞爆月台。隨著影像曝光，台鐵局稍早向大眾鞠躬致歉，目前進出站閘門均已全部修復，影響人數約兩千人。

▲台北站站務主任賴彥宇向旅客致歉。（圖／記者曹悅華攝）

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從畫面中可以看到，在北車系統大當機後，進出閘門及月台都塞滿了人，對此，台北車站站務主任賴彥宇，代表台北站造成旅客不便鞠躬致歉，他說明，經查今凌晨1:00至4:00台鐵大樓電力系統維修，台北站部分系統未依SOP操作，致今晨送電時造成B3進出站閘門當機，台北站立即連絡廠商修理，8:40進出站閘門均已全部修復，於故障期間也立即加派3位同仁至現場服務，通知旅客可以先行進出站，下午搭車前先解卡，再刷卡進站，針對相關疏失會深切檢討改善。

▲台北車站系統大當機，上班族擠爆狀況。（圖／台鐵局提供）

賴彥宇補充，系統問題在早上上班時間都還沒好，比較嚴重是在捷運共構層，進站1、2台可以用，出站全部不能使用，B1部分壞掉，有些旅客從B1出去，就不會受影響，工程師約在8:20分抵達，8:29B1全恢復，8:40是全站閘門恢復正常。

至於外界質疑，為何清晨就知道工程師卻8:20才到，台鐵解釋，因為該問題內部無法自行排除，有馬上通知委外工程師過來，工程師在7點左右就有出動過來幫解決。

賴彥宇也提醒，下午會視排隊人潮決定處理方式，如果在下班尖峰時段，就會把人力都撥過去，中午也會把公告貼出，提醒旅客一回來進閘門機前就可以先去進行解卡。