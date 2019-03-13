白色情人節一起放閃！COLD STONE限時買一送一　小7黑糖珍奶第二杯7折

記者曾婉婷／綜合報導

為迎接一年一度白色情人節來臨，不少業者都有推出優惠活動，讓有另一半的消費者可以一起放閃，或沒有情人的你也能找朋友共同分享歡樂。

COLD STONE推限時兩日買一送一活動，其中3/14當日為營造浪漫氛圍，業者特別舉辦「FUN閃愛心日」，消費者只要出示愛心元素，購買中杯以上冰淇淋含原味脆餅享買一送一，同步搭贈限量粉紅情人造型杯。

除了3/14能享買一送一外，COLD STONE也看準春日野餐商機，於3/15舉辦「春日桶裝分享日」活動，當天只要購買OURS歡樂桶冰淇淋，包含經典、自創、單口味，都可享買一送一優惠，並自即日起於各門市開放預購。

另外，小7自即日起至3/26限時兩週，也推出CITY CAFE全品項第二杯7折優惠，包含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣飲品等。而全家便利商店則推出期間限定的「Let’s Café櫻花御守杯」，並自3/13起至3/26止，Let’s Café全品項咖啡第2杯7折，購買指定甜點加5元，還送小熱美。

全家表示，配合粉紅櫻花季節，自3/13起獨家推出4款Let’s Café御守杯款，包含象徵「金櫻財寶94狂」的財富御守，代表「有求必櫻不水逆」的開運御守，「平步櫻雲超skr」的事業御守，還有象徵粉紅愛情「天賜櫻緣很可以」的戀愛御守，搶攻春天粉紅商機。