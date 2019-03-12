知法犯法！偽造文書向地下錢莊借錢　監委彈劾法務部科長

▲誠正中學。（圖／翻攝自Google Map）

政治中心／綜合報導

高雄市明陽中學與新竹縣誠正中學，是少年矯正學校。如今卻驚爆法務部矯正署科長張聖照，任職該兩校副校長期間，因迷信宗教，衍生債務問題，為掩飾債信不佳，多次偽造文書向地下錢莊借款。監察院12日審查通過監察委員蔡崇義、林雅鋒所提彈劾案，移送公務員懲戒委員會審理。

張聖照2008年間認識「觀音心法」道場負責人，她認為道場負責人成功協助解決感情問題，進而在2010年12月起至2015年3月間陸續奉獻高額財物。張聖照奉獻宗教金額遠超過其自身財力，除了抵押母親名下房產，還在任職明陽中學與誠正中學期間向地下錢莊借款導致負債累累。

迫於還款壓力，需借款周轉，張聖照擔心財力狀況被民間借貸業者洞悉，為順利通過地下錢莊借貸審核，她在擔任明陽中學副校長（2014年1月16日起至2016年7月22日），及誠正中學副校長（2016年7月22日起至2018年1月16日止）等職務期間鋌而走險，多次偽造文書，並不當協助友人向地下錢莊借貸，違反公務員服務法第5條公務員應誠實、謹慎的規定。

其刑事責任部分，業經台灣橋頭地方檢察署及台灣新北地方檢察署檢察官偵結提起公訴。張聖照行政違失的詳細情形如下：

一、104年6至8月間，透過代辦業者偽造不實交易明細之薪資轉帳存摺，向地下錢莊借貸65萬元。

二、104年8月間，偽造友人「蔡○○」為明陽中學職員之識別證及銓敘部審定函，假冒其友人具有公務人員身分，藉以擔任借款保證人，向地下錢莊借貸15萬元。

三、105年2月間，仿效先前託人偽造存摺經驗，利用代辦業者交付之電腦程式，自行偽造不實交易明細之薪資轉帳存摺，向地下錢莊借貸50萬9千元。

四、105年3月間，獲悉友人王○○有債信不佳的借款問題，未以深受重利所害之親身經驗加以勸阻，反而傳授不法經驗，居中介紹代辦人員與地下錢莊業者，協助友人以不法手段向地下錢莊借貸30萬元。

五、105年6至9月間，為利自己向地下錢莊借款以及協助友人王○○向銀行貸款，偽造徵信報告及薪資單。

二位監察委員蔡崇義、林雅鋒表示，張聖照於監察院調查詢問時，已坦承偽造文書及協助友人向地下錢莊借貸，明陽中學及誠正中學為法務部矯正署轄屬矯正學校，張聖照身為副校長，負責襄助校長處理事務，對迷途之少年受刑人施以矯正教育，本當謹言慎行，以身作則，卻多次偽造文書，違法事證明確，情節重大，已嚴重損害機關信譽，故提案彈劾，移送公務員懲戒委員會審理。